降落！臺史博揭「九天玄女」本尊真面目 網驚：騎可達鴨？

網紅阿翰日前一支算命阿姨影片爆紅，影片中他唯妙唯肖扮演算命師「廖麗芳」阿姨，一本正經迎接「九天玄女」下凡，自稱九天玄女唯一指定姐妹，不斷大喊「降落」還唸出地址，大撒爆米花，笑翻網友。

國立臺灣歷史博物館臉書也玩起九天玄女哏，分享館藏四尊「九天玄女」木雕像，還有古早爆米花機具組，小編註明「臺史博在台南」、「臺南也有中華路」、「小編跪求觸及降臨」，時事哏笑翻網友。

館藏爆米香機具組，登錄號2010.031.0277。 圖/取自國立臺灣歷史博物館臉書

臺史博表示，九天玄女又稱元女、九天娘娘，傳說她教授兵法，並協助黃帝擊敗蚩尤，後來成為道教神譜中地位僅次西王母的女神。其形像初為半人半鳥，後來擬人化為年輕女性相貌。館藏木雕九天玄女，亦可見騎乘鳥類的形象。往昔臺灣有些製香業、土水匠師、打石匠師，也奉九天玄女為祖師。

網友回響熱烈，作家黃大米也來留言，「可以買一尊嗎」、「希望台史博也能成為指定姊妹會的一員」、「不是加拿大的玉米不給過」。有網友發現九天玄女騎鳥的亮點，「好在意這隻鴨子」、「所以天庭也有可達鴨類的神靈就是了」、「這是騎鵝下降吧」。

逗趣ＰＯ文也吸引各家博物館小編朝聖，包括奇美博物館、朱銘美術館、臺灣科學工藝博物館、國家試驗研究院小編都來留言，互虧「老妹喔！」、「館裡面有降落傘作品」。國家教育研究院也表示，「至聖先師唯一指定教育夥伴，我們也歡迎九天玄女降落」。台南市長黃偉哲也來蹭，「溫馨小提醒：台南的爆米花只有甜的」。