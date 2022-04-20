早餐疑發霉、強迫同寢陌生男 他怨集中檢疫所比監獄慘

國內新冠肺炎疫情升溫，居家隔離人數更超過5萬4千人，一名確診網友表示自己住「末代集中檢疫所」隔離，不料打開房門才發現自己被迫和另一名男子同寢，狹小空間讓他大嘆比監獄生活還慘。

一名確診網友在PTT八卦板發文，他表示搭上集中檢疫所隔離的末班車，確診被迫隔離已經夠無奈，想不到一打開房門發現「被迫分給你一個室友」。原PO表示，隔離已經夠慘，還需要和另一人分享狹小的房間，大嘆「是不是比監獄犯人還沒人權？」

遭遇曝光後令許多人感到同情，「真的有夠慘」、「好慘，一點隱私都沒有」、「兩人一室也太扯」、「慘…住醫院至少還有布簾可以把床圍起來」、「為什麼可以兩人，不怕交互感染嗎？」、「這安排爛死了！希望你們都平安健康出關」。

想不到慘事還沒完，今（20）日一早原PO回文和鄉民報平安，他表示和室友相處融洽，不過早餐卻讓人再次傻眼。原以為兩人一室住集中檢疫所已經夠慘，想不到早餐竟獲得一份似乎發霉的蘿蔔糕，原PO大酸早餐吃下肚直接轉診，「這貼心程度不能再高了」。最後他表示，聽聞有新竹確診民眾卻被送到南投隔離，嘆道「你永遠不知道是該哭還是該笑」。

原PO慘況引起網友熱烈討論，「笑死，你在錄整人節目吧」、「確定是發霉嗎？不過看起來不太好吃」、「整人大作戰」、「好噁，可以叫外送嗎？」、「這是藍紋蘿蔔糕，跟藍紋起司一樣是高級貨」、「你是不是有得罪人」、「這真的是監獄耶」。