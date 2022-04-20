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她Uber搭到特斯拉剛開車門就「被司機嗆」 網傻眼：直接一顆星

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友搭Uber上班，剛好叫到一台的特斯拉，她一開車門，司機卻馬上表示，「不要弄髒我的椅子」，令原po相當傻眼。示意圖／美聯社
有網友搭Uber上班，剛好叫到一台的特斯拉，她一開車門，司機卻馬上表示，「不要弄髒我的椅子」，令原po相當傻眼。示意圖／美聯社

不少民眾由於時間或身體因素會選擇搭乘Uber，一名網友搭Uber上班，剛好叫到一台的特斯拉，她一開車門，司機卻馬上表示，「不要弄髒我的椅子」，原來車內是使用白色皮椅，令原po相當傻眼，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」抱怨，早上叫uber去上班，剛好搭到一台白色皮椅的特斯拉，沒想到才剛一開車門，司機竟馬上說，「不要弄髒我的椅子」，不禁讓她翻白眼，破壞一早的好心情，原po表示，雖然很感謝Uber司機，「畢竟若不是您們，我這幾個月身體因素可能讓我無法通勤」，愛惜車子是人之常情，「但如果您是白色皮椅，而且非常害怕遇到客人攜帶幼童、食品，可以在座椅上鋪個椅墊保護您的愛車」。

網友紛紛表示，「投訴起來啊」、「直接一顆星就好囉～」、「怕被弄髒，幹嘛開優步」、「一上車就…真的很倒彈」、「我是你，我就不坐了」、「能理解愛車人的心情，但使用就會造成磨損耗失，且是無法挽救的」、「負評送他…那麼寶貝幹嘛還要開出來載客…」、「為什麼有評分機制，就是用在這個時候的」、「怕弄髒ok，畢竟車子也不是消耗品，說換就換，只是怕弄髒選啥白色內裝啊，是不能去改一下喔」、「爛司機...怕髒就舖個墊子給客人坐啊，不弄墊子又叫人不要弄髒...要是我直接負評下去…」。

有網友則分享自身經驗，「我自己是uber司機，我就覺得載客人弄髒難免的，怕髒就不要出來跑…」、「我遇過一般計程車，我一開車門想讓小孩先進去（那時候大班），站在門外就聽見司機說，『不要弄髒椅子』，呃…我們還沒上車，而且我們手上沒拿食物…感覺非常差」、「上次我們坐也是～看到小孩子馬上就唸…説他的車子貴，不要用髒了！口氣超兇的，氣死人」、「之前叫寵物友善的計程車也是，勾選都是無關籠，小型犬、有包尿布，一上車就被司機說，『小姐，狗要抱在身上』，這樣那就不要開寵物友善的計程車啊」。

Uber 特斯拉

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