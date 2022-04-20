本土疫情升溫 她列「14天儲糧清單」 網讚實用：第7項感覺很重要

本土確診案例連日飆升，染疫風險也逐漸升溫，一名網友看到上海人在講儲量備貨的影片，於是也列出「14天儲糧清單」提醒大家會可能遺漏的地方，可保持流動狀態，不用擔心分流時沒辦法買也可避開人潮，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文，他剛好看到上海人在講儲糧備貨影片，於是也整理9項「儲糧清單」重點提醒大家：

1.鹽巴、糖、醬油、油品及各種調味品各兩份

2.衛生紙、衛生棉或女性生理用品，不過他認為衛生紙一班用量就夠了，在家可用水洗

3綠豆黃豆，可孵豆芽，青菜看個人意願

4.沖泡式豆漿粉、奶粉等可沖泡飲品

5.雞蛋，常溫可放至少半個月，沒有肉的時候，蛋就特別香

6.可樂

7.米酒及其他酒類，可買大桶

8.居家備用藥品，如止痛藥、退燒藥、消炎藥、外用藥膏藥水、藥用酒精，不常煮飯的人可額外備燙傷藥膏

9.米以每人每天300克為基準計算，儲備量半個月。



原po也表示，不建議購買自己平常不吃的調理包、泡麵或各式罐頭，「現在的泡麵保存期限很短的，平常吃不慣也別想著關起來可以吃得慣」，目前台灣不會跟上海一樣封城，雖然不知道會不會分流，但有可能會有人確診，全家都要居家隔離的狀況，生活比較不方便，14天左右的存糧可以保持流動狀態，吃一半就補一半，不怕到時候分流時沒辦法買，也可多一點餘裕避開搶糧的人潮，減少接觸感染源的可能性。

此文一出，吸引不少網友紛紛朝聖，「看到綠豆可孵豆芽，我竟然笑了」、「真的非常感謝分享，我昨天還在列單子，想破腦子也想不出那麼多備品」、「第七項感覺很重要，要大桶的」、「稍微備多一些些，減少外出採購次數也是好的」、「囤這些…倒是可以為了確診做準備，因為確診要關在家裡，想買都來不及」、「真的有人很容易焦慮，存了很多東西都放到過期...」、「感謝分享，我也按照日常所需多備了2周的存貨存糧，萬一有事不至手忙腳亂，過了六月沒事就自然消化」、「雖然不會封城，但如果被隔離或確診不能外出就很實用，並不是每個人住的地方都會有外送的」

有網友則認為，「利用配送服務也不錯」、「垃圾食物跟罐頭食品是非常時期的硬貨幣...」、「本來在想是否來個小菜園，後來也有想到綠豆孵豆芽，可以做豆菜麵」、「主食可以準備乾燥麵條或義大利麵啊，挺好用的，直接拌調理包或肉醬罐頭簡單好吃又方便」、「植物百科全書也應該要有一本」、「可以囤玉米罐頭，打開就可以吃，期限還超長的…」。