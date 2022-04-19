確診暴增陳時中喊自主應變 網友傻眼：2年超前部署了什麼？

國內疫情升溫，今（19）日新增1626例新冠肺炎本土確診個案，被匡列居家隔離的人數也逐日升高，指揮中心指揮官陳時中表示，新北市人數多，通知上略有延誤，請民眾自主應變，待在自己想要隔離的地方。言論一出，網友納悶「這兩年超前部署了什麼」。

本土確診病例暴增，有新北市民抱怨篩檢陽性在家等四天都無人聯繫，居家環境也無法一人一室，導致家人暴露在風險中。陳時中對此回應，新北市人數多，通知上略有延誤，請民眾自主應變，待在自己想要隔離的地方，盡量一人一室，靜候通知。

「民眾自主應變」一說曝光輿論炸鍋，台北市議員徐巧芯在臉書PO文砲轟，政府新冠防疫起初高喊超前部署，「如今超前不再，不僅落後要補破洞，甚至還要民眾自救。」徐更諷刺，「昔有蔡英文『勞工要自立自強』，今有陳時中『民眾要自主應變』」。

此外，有網友在PTT八卦板發文納悶「這兩年超前部署了什麼」，他表示下午看到陳時中脫口要求民眾自主應變頓時傻眼，認為疫情延燒2年來，「應該已經買很多BNT了吧，不用擔心了？」、「後送SOP應該都完善了吧？」，最後則嘆道「該相信政府吧？」

貼文曝光後引起眾多網友討論，對於2年來「超前部署了什麼」，不少人開酸「罷免跟公投」、「鈔錢部署」、「選舉部署」、「四個字，台灣價值」、「不要再問了好嗎？就沒有」；但也有人出面為政府平反，「幫你爭到疫苗問世」、「至少撐到疫苗問世且打得差不多了才爆發」。