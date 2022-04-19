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她花近1萬8收到「假黃金」 網吐嘈：別在蝦皮買
網購平台蝦皮販售各式商品，許多民眾會在網站採買各式生活用品，近日有位網友指出，她花了1萬8000元買了金飾，結果發現是假貨，讓她氣得直呼「千萬別在蝦皮買黃金，因為是假金真賣」，網友建議她「下次別在蝦皮買，應該要去銀樓購入比較保險」。
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，提醒網友別在蝦皮買黃金，因為可能會有「假金真賣」的情況，接著她PO出三張照片，分別為黃金項鍊照、1萬7865元的蝦皮訂單照，以及一張銀樓的收據照，只見上面寫著「9999黃金項鍊，重量為三錢」。
對此，有網友表示「商家寫的收據沒有標註『純黃金』」、「黃金本來就要到銀樓買」、「可以退款」、「可以報警，詐欺罪是公訴罪」、「以這個重量，現在市價行情要20000多元的東西，只賣17000多是不可能的」、「現在金價雖貴，但是便宜到那種程度，也要有警覺才對啊」、「蝦皮可以吿啊」、「妳貪心，結果遇到比妳更貪的賣家」。
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