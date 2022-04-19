她花近1萬8收到「假黃金」 網吐嘈：別在蝦皮買

網購平台蝦皮販售各式商品，許多民眾會在網站採買各式生活用品，近日有位網友指出，她花了1萬8000元買了金飾，結果發現是假貨，讓她氣得直呼「千萬別在蝦皮買黃金，因為是假金真賣」，網友建議她「下次別在蝦皮買，應該要去銀樓購入比較保險」。

2022-04-19 16:54