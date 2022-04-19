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她點餐遭二次收費 網揭外送員愛鑽「這一漏洞」

聯合新聞網 / 綜合報導
美食外送相當便利，近日卻有網友控訴被外送員二次收費。聯合報記者曾原信／攝影
美食外送相當便利，近日卻有網友控訴被外送員二次收費。聯合報記者曾原信／攝影

只要動動手指，餐點就能迅速送達家門口或是公司樓下，外送訂餐已是時下人們不可或缺的服務之一。然而便利之餘，也衍生出一些買賣問題。近日就有網友疑似被外送員刻意收取兩次費用，氣得她po網揭發，引起網友熱議。

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上發文親述，她訂外送時使用現金付費，付款取餐後系統卻顯示外送員還在等候中，她趕緊私訊詢問外送員，對方僅回應「不用管系統」，事後系統卻又通知她尚未支付，須下次補款，等同於被二次收費，令她相當氣憤。

事發後，她立即回報客服，並到警局報案，警方卻說不能確定對方是否有意為之。雖客服已於事後取消該筆訂單，但她仍不解，外送員究竟是有意還是無意，於是發文請益。

許多網友分析，由於該外送平台的系統，設有讓客人此次欠錢，下次訂餐再補款的功能，本是出於體諒客戶的美意，卻容易被不肖的外送員鑽漏洞。且未支付須主動進到系統點選，故推斷外送員應是為了趁機多賺一筆才有意為之。

不少有類似經驗的網友提出自保方法，「最好叫外送員在妳面前按已配送」、「外送員並沒有立即回報已送達時妳就該留意囉，因為正常思維，正常外送員送完一單想趕快再下一單才正常」、「以後付現金都要錄影，並告知外送員請他同意」。也有網友鼓勵提告，「恭喜又一位準備永久停權了，收了錢卻回報妳未付款，應該可以提告他侵佔」、「侵佔還是詐欺！刑事責任！」。

不過，亦有不同聲音認為外送員可能是無意的，「可能不是外送員故意要弄妳，只是他忘記滑完成而已」、「應該是想壓時間單加錢結果忘記滑，系統自動取消就變成沒有付錢了」。

外送員 美食外送 uber eats

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