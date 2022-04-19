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他問什麼是騰雲座艙 內行人解釋：國道客運四排座跟兩排座的差別

聯合新聞網 / 綜合報導
久未搭火車的網友發文詢問台鐵的「騰雲座艙」為何。圖擷自Facebook
久未搭火車的網友發文詢問台鐵的「騰雲座艙」為何。圖擷自Facebook

台鐵是不少人南北往返選擇的交通工具之一，但你知道除了車種有別外，連車廂也有不同嗎？日前有名網友表示自己許久沒搭乘火車，因此想詢問何為騰雲座艙。文章曝光，除了引來網友大開玩笑，也釣出內行人出面解答。

原PO在「爆系知識家」附上的圖片顯示，台鐵第六車廂月台上方，有一塊寫有「騰雲座艙」的牌子，讓久未搭火車的他十分好奇，因此發文詢問眾人「什麼是騰雲座艙？」

有網友先是打趣地說：「騰雲駕霧的座艙（誤）」、「我以為是通往西方極樂世界的專屬座位」、「車廂是環景View開到一半會虛擬實境變天空」、「我以為是可以抽菸的車廂」、「首先你要先學會如何使用觔斗雲才能搭的列車」、「有孫悟空的子孫服務您」。

內行網友則解釋其為商務艙，「白色自強號3000限定，類似高鐵商務車廂，都在中間第六節車廂，每行3排座位（2個及1個）」、「就像國道客運的四排座跟三排兩排的差別」、「多了送餐小姐」、「就是台鐵的商務艙，我個人滿喜歡的，因為位置比較大，我每個禮拜回家都坐這個，然後車上有USB孔」、「會有附餐，建議選便當，好吃」。

台鐵 自強號

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