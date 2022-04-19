牽機車驚見愛車被「扎一排大頭針」 網急呼：是好東西

機車是日常重要代步工具，出現任何情況車主都會萬分注意，一位車主就發現他的機車座墊被扎了一排細密的大頭針，讓他緊張地上網求解，釣出不少人搞笑歪樓回覆，所幸有內行人迅速幫忙解答「這是好東西」。

有車主在牽車時意外發現機車座墊上出現不明物體，纖細短線連著圓珠，如同「大頭針」一般在座墊上戳了一排，讓人看了雞皮疙瘩全站起來，連車主都笑稱機車「汗毛豎起」，並在臉書社團「爆系知識家」發文詢問這東西的真面目。

看了車主分享的照片，不少網友搞笑回應「針炙？」、「這是草人扎針」、「優曇婆羅花」、「固定襯衫的固定釘」、「小針美容」，車主也幽默地一一回應，也有人表示「汽車晴雨窗上看過」、「我也有」。

也有不少內行人一眼辨識出是「草蛉的卵」、「草蛉啊，防治蚜蟲的好幫手」、「是益蟲是生命，不要傷害牠」，讓車主大呼「為啥你們都知道」，再次釣出答案「有在種玫瑰花，不少人推薦草蛉生態防蟲，所以就認識了，哈。說穿了就是被蟲害才有機會認識它」。

據維基百科介紹，草蛉的幼蟲以蚜蟲為食，部分幼蟲一周就可吃掉100隻蚜蟲，因此在農業上被認為是益蟲，具生物防治方面應用的潛力。