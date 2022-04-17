大眾運輸上遇到旁人「這行為」 眾人直呼：這是故意的要小心

大眾運輸工具上，有時會因為尖峰時間而人擠人，一名網友近日就分享，她曾經遇過坐在她旁邊的男性把腿張得很開，網友一看便提醒，「這是故意的，要小心」。

原PO在Dcard上以「大眾運輸腿打得很開」為題發文分享，她搭乘大眾運輸工具時，旁邊男性的腿張得很開，讓她不耐煩地表示，「到底為什麼很多男生腿都要打得這麼開？雞雞腫起來？還是多大隻雞？真的很妨礙旁邊的人」。

網友紛紛留言，「就是沒品而已，素質不佳跟性別沒關係」、「男生因為中間有一包，打開腳坐會比較舒服，所以這是絕對沒問題的，每個人都有自己喜歡的坐姿，只是前提是『不要』影響到其他乘客，除非他的蛋蛋跟豬一樣大，只能張得超級開，那我們憐憫他」、「我的話是習慣吧，其他人我是不知道」、「太小的噁男才開成這樣，重點這種坐相的都不帥」、「這是故意的，想要用腿碰妳的腿噁妳一波，我認真」。

也有網友分享面對旁人靠腿的解方，「往他雙腿中間用力打下去！他雙腿就會緊緊的合起來」、「分享一個，以前去韓國旅遊，他們也超愛把腳打很開，後來我就在長外套的兩邊口袋各放超燙的暖暖包，從此沒人敢貼著我。但夏天目前沒有想到辦法」、「如果真的不舒服建議換座位！我是常搭公車，有時候會遇到同性靠腿，不太敢開口說時我會選擇換座位或站著」。