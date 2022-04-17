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大眾運輸上遇到旁人「這行為」 眾人直呼：這是故意的要小心

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示她在大眾運輸上遇到一位坐在她旁邊的男性腿張得超開，讓她直呼，「還是多大隻雞？真的很妨礙旁邊的人」。圖擷自Dcard
一名網友表示她在大眾運輸上遇到一位坐在她旁邊的男性腿張得超開，讓她直呼，「還是多大隻雞？真的很妨礙旁邊的人」。圖擷自Dcard

大眾運輸工具上，有時會因為尖峰時間而人擠人，一名網友近日就分享，她曾經遇過坐在她旁邊的男性把腿張得很開，網友一看便提醒，「這是故意的，要小心」。

原PO在Dcard上以「大眾運輸腿打得很開」為題發文分享，她搭乘大眾運輸工具時，旁邊男性的腿張得很開，讓她不耐煩地表示，「到底為什麼很多男生腿都要打得這麼開？雞雞腫起來？還是多大隻雞？真的很妨礙旁邊的人」。

網友紛紛留言，「就是沒品而已，素質不佳跟性別沒關係」、「男生因為中間有一包，打開腳坐會比較舒服，所以這是絕對沒問題的，每個人都有自己喜歡的坐姿，只是前提是『不要』影響到其他乘客，除非他的蛋蛋跟豬一樣大，只能張得超級開，那我們憐憫他」、「我的話是習慣吧，其他人我是不知道」、「太小的噁男才開成這樣，重點這種坐相的都不帥」、「這是故意的，想要用腿碰妳的腿噁妳一波，我認真」。

也有網友分享面對旁人靠腿的解方，「往他雙腿中間用力打下去！他雙腿就會緊緊的合起來」、「分享一個，以前去韓國旅遊，他們也超愛把腳打很開，後來我就在長外套的兩邊口袋各放超燙的暖暖包，從此沒人敢貼著我。但夏天目前沒有想到辦法」、「如果真的不舒服建議換座位！我是常搭公車，有時候會遇到同性靠腿，不太敢開口說時我會選擇換座位或站著」。

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