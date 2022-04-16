外送員餐送到得知「客人剛過世」後續舉動網暖哭：很棒的決定

外送員到處奔波，會面臨的狀況也千奇百種。近日有一名外送員分享自己送餐經驗，他送了一個生日蛋糕到榮總醫院，沒想到抵達的時候護理師告訴他客人已經剛過世，讓他心情瞬間沈重起來，也不停想到病房外死者女兒跟老婆哭泣的畫面，文章曝光後讓不少網友感到心酸，但也有人誇獎外送員後續餐點處理方式「謝謝你的善心」。

一名外送員13日在「外送員的奇聞怪事」發文，他當天傍晚送一個生日蛋糕去榮總醫院，送到樓層護理站時詢問取件人病房怎麼走，沒想到護理師指著一間門口有一票人在哭的病房說「他才剛走」，外送員瞬間尷尬不知所措，「心情超差的...今天送餐把客人送走了...」。

外送員送生日蛋糕到榮總，結果一到就被告知客人剛過世，讓他當下不知所措，但最後發揮善心，把蛋糕送給了龍山寺的遊民，引起網友大讚。 圖／外送員的奇聞怪事臉書社團

外送員表示到現在耳朵還一直傳來他拿著蛋糕走進電動門口時，死者女兒跟老婆在哭泣的畫面，女兒哭著勸著她媽說「媽不要哭那麼傷心，爸爸會不放心走的」，外送員聽著走出榮總，在馬路邊抽了兩根菸才鼓起勇氣打給取餐人講後續處理方式。

外送員說，取餐人表示蛋糕讓他自行處理，於是他就拿去龍山寺送給了遊民「我也不想要送餐送的成這樣子啊」。此文曝光後網友也紛紛留言「您是位很有同理心、很有感情的人，才會為此感到特別難過…」、「加油，別想太多！人生無常永遠都不知道明天意外那個先到」。

也很多人誇獎外送員把蛋糕送遊民的處理方式，「蛋糕捐出去的行為也很讚！謝謝你的善心」、「不要難過，把剩餘的給別人也是一種福氣」、「送遊民很棒的決定喔」、「他一定有收到你的心意，你的功德無量」、「很難過的送餐經驗，你也很有愛心，送去給遊民吃，沒有浪費」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康