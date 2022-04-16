聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送員餐送到得知「客人剛過世」後續舉動網暖哭：很棒的決定

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員到處奔波，會面臨的狀況也千奇百種。 示意圖／聯合報系資料照片
外送員到處奔波，會面臨的狀況也千奇百種。 示意圖／聯合報系資料照片

外送員到處奔波，會面臨的狀況也千奇百種。近日有一名外送員分享自己送餐經驗，他送了一個生日蛋糕到榮總醫院，沒想到抵達的時候護理師告訴他客人已經剛過世，讓他心情瞬間沈重起來，也不停想到病房外死者女兒跟老婆哭泣的畫面，文章曝光後讓不少網友感到心酸，但也有人誇獎外送員後續餐點處理方式「謝謝你的善心」。

一名外送員13日在「外送員的奇聞怪事」發文，他當天傍晚送一個生日蛋糕去榮總醫院，送到樓層護理站時詢問取件人病房怎麼走，沒想到護理師指著一間門口有一票人在哭的病房說「他才剛走」，外送員瞬間尷尬不知所措，「心情超差的...今天送餐把客人送走了...」。

外送員送生日蛋糕到榮總，結果一到就被告知客人剛過世，讓他當下不知所措，但最後發揮善心，把蛋糕送給了龍山寺的遊民，引起網友大讚。 圖／外送員的奇聞怪事臉書社團
外送員送生日蛋糕到榮總，結果一到就被告知客人剛過世，讓他當下不知所措，但最後發揮善心，把蛋糕送給了龍山寺的遊民，引起網友大讚。 圖／外送員的奇聞怪事臉書社團

外送員表示到現在耳朵還一直傳來他拿著蛋糕走進電動門口時，死者女兒跟老婆在哭泣的畫面，女兒哭著勸著她媽說「媽不要哭那麼傷心，爸爸會不放心走的」，外送員聽著走出榮總，在馬路邊抽了兩根菸才鼓起勇氣打給取餐人講後續處理方式。

外送員說，取餐人表示蛋糕讓他自行處理，於是他就拿去龍山寺送給了遊民「我也不想要送餐送的成這樣子啊」。此文曝光後網友也紛紛留言「您是位很有同理心、很有感情的人，才會為此感到特別難過…」、「加油，別想太多！人生無常永遠都不知道明天意外那個先到」。

也很多人誇獎外送員把蛋糕送遊民的處理方式，「蛋糕捐出去的行為也很讚！謝謝你的善心」、「不要難過，把剩餘的給別人也是一種福氣」、「送遊民很棒的決定喔」、「他一定有收到你的心意，你的功德無量」、「很難過的送餐經驗，你也很有愛心，送去給遊民吃，沒有浪費」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

外送員 生日

延伸閱讀

高雄擬設每天12小時外送工時引反彈 學者：建議刪除

高中生合訂滷味「分開結帳」 外送員傻眼：貢丸沒人領我吞？

他「1句感謝話」被外送員酸虛偽 網揭背後真相：自卑心作祟？

影／超嗆！外送員質疑被跳號 老闆怒飆：沒看過壞人

相關新聞

他憶大班兒坐推車孩童座區遇險 引兩派網友戰爭論

許多大賣場均會提供附有孩童坐區的手推車，讓父母不僅方便購物，也能照顧好小寶貝。日前有網友分享，自己大班的兒子坐在推車裡的孩童坐區，但疑似下方卡榫磨損過度而往握把反方向推出，導致車內物品掉落損壞，因此提醒大家多多注意。文章曝光，也意外掀起小孩能否乘坐手推車的爭論。

網紅一家遭抱怨「確診還帶小孩來上課」 夫妻澄清：當下有告知

超過30萬人追蹤的知名網紅「Halo-Mavis國際連線」，夫妻兩人在13日透過直播宣布確診，小孩也收到PCR採檢陽性通知，但跟他們同校的家長在網路上指控「這一家人疑似延遲通報學校」，讓自家小孩照常上課，導致疫情擴散，Halo-Mavis夫妻也開直播回應。

韓劇佔據影音串流平台熱播排行 唯一台灣作品是它

疫情期間許多人假日喜歡待在家裡追劇，而Netflix為大型影音串流平台之一，一名網友近期就分享，Netflix排行榜清一色都是韓劇，台劇只有一部，網友看了也回應，「韓劇一檔播馬上接下一檔，這個量配上高品質，台劇要比什麼？」

銀行辦理開戶被要求預約讓他氣炸 網曝2主要原因

日前有網友抱怨，自己到離家最近的2家合作金庫銀行臨櫃辦理開戶，但皆被對方告知須先預約，且預約目前已排至月底，突如其來的規定讓他直呼「合庫這2家未免太刁難人了，還是瞧不起人啊」。

大眾運輸上遇到旁人「這行為」 眾人直呼：這是故意的要小心

大眾運輸工具上，有時會因為尖峰時間而人擠人，一名網友近日就分享，她曾經遇過坐在她旁邊的男性把腿張得很開，網友一看便提醒，「這是故意的，要小心」。

他抱怨隔離餐太油 眾人看了狂搖頭：身在福中不知福

台灣最近疫情又升溫，許多接到隔離通知的民眾們也紛紛進行隔離，有一名網友最近就分享他隔離期間收到的早餐，並抱怨早餐吃很油的蔥油餅配牛奶根本是拉肚子大餐，讓網友看了狂搖頭，「身在福中不知福」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。