YouBike椅墊上為什麼有洞？內行人點出答案：有3原因

YouBike共享單車在台灣據點越來越多，主打隨租隨還，因且價位不高，受到許多民眾喜愛。不過近日有網友發現，YouBike的椅墊上為什麼有一個洞口設計？馬上引起眾人熱議。

一名網友在臉書「爆系知識家」好奇發文，她不解為什麼ubike椅墊上有一個洞「用處是什麼？透氣用的嗎？謝謝」，許多網友開玩笑說「助排氣」、「排水，排各種水」、「放屁比較不會彈起來」。

網友好奇為什麼YouBike椅墊上有一個洞，引發熱議。 圖／爆系知識家

有內行人則點出答案，有三大正確用途，分別是「減輕重量」，就算所佔的面積不大，在騎乘的時候還是可能會造成風阻，所以接觸面積越小越好。

第二則是「減少壓力」，這是最重要的一點，最早腳踏車的坐墊是根據馬鞍的原理製作成的，後來為了符合人體工學，坐墊被設計成流線型凹槽形狀，能提高騎乘時的舒適度。

最後為「通風透氣」，若騎乘時間太長的話，會造成臀部的大量出汗，所以坐墊能通風透氣是很重要的。