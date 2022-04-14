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早餐店點半熟蛋結帳加收5元 理由是「要顧很麻煩」 網友意見兩極

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為半熟蛋示意圖。 圖片來源/ingimage
圖為半熟蛋示意圖。 圖片來源/ingimage

近來萬物齊漲，店家也紛紛吹漲價風，有位女網友在一間早餐店點了一份漢堡蛋，「蛋要半熟」，結帳時卻比標價貴了5元。網友疑惑「漲價了嗎」，老闆卻回答，「漢堡蛋全熟的是35元，半熟40元，因為半熟還要顧太麻煩了」。她聽完很傻眼，在臉書爆廢公社PO文想聽聽網友的意見。

老闆告訴女網友，「外面很多店家蛋另外加錢，有些加蛋甚至加10元、15元，他們是包含蛋的價格」，老闆強調他有做過市場調查，「外面很多早餐店都這樣收」。原PO表示，這樣根本坐地起價，就算別家店蛋另外算，也是明買明賣大家心甘情願的，買食物本來就有包含食材跟所有人力成本，「因為要顧食材而加價，真的令我大開眼界」。

網友聽完意見兩極，有人覺得店家價錢很佛心，「五元打這麼多字真是辛苦你了」、「客製化加價，我覺得可以」、「漢堡蛋40呀，好久沒遇到這種正常的價格了吶」、「老闆娘用五元打了廣告」、「有一種東西叫時間成本。我覺得你發文完已經又賠了30元左右。」。

有人覺得重點在沒有事先告知，「做過市場調查沒關係，菜單寫清楚就好⋯沒寫就是白爛」、「店家要標示清楚啊！不說就多收錢就是坑啊」、「錢不是問題，是感覺的問題」、「可能以後吐司也會分要烤還是不烤，烤的會耗電費所以要加錢，」「我是覺得不合理..不然就是你告知要半熟時他也告知要加價，不是製作完成再跟你多收」。

也有人開玩笑，「跟他說我要改全熟的，然後退五元」、「半熟不是省瓦斯費，那要退錢嗎」、「這叫做同工不同酬。」

原PO也解釋，她並非要公審店家，只是想聽聽不同網友的意見。「今天不是錢的問題，是我覺得不管多少錢都是要明買明賣，而且半熟貴五元，他也沒在菜單標示，所以很納悶」。

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