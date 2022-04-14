他好奇歐美「不戴口罩卻能降確診」 鄉民分享荷、德與病毒共存現況

本土疫情履創新高，清零已不再是首要任務，政府防疫政策也逐漸走向清零模式，但有鄉民好奇，明明Omicron傳染力強，為何歐美不戴口罩確診率卻能持續下降？引發網友討論，意外釣出旅居荷蘭、德國的網友現身說明當地「共存現況」，透露「確診下降」的關鍵。

新冠疫情發展至今已逾兩年，歐美地區不少國家開始逐步解封，開放不戴口罩，盡管遇上傳染力強的Omicron變種病毒，確診數仍能往下降，吸引網友討論關鍵，紛紛猜測「群體免疫的效應」、「輕症又有抗體」、「沒在驗了」、「黑數太多」、「就算感染了沒症狀也不會特別去驗吧」、「不驗就沒確診啊」。

文章也釣出生活在外國的網友分享現況，一位荷蘭鄉民直言「確診數要全民有積極在檢驗才有意義」。他指出，荷蘭其實是很務實的國家，而新冠疫情演變至今幾乎都是感冒症狀，死亡率也很低，因此社會共識是「當感冒處理」，加上就醫不便，有感冒症狀時多數人都會選擇在家多喝水、多休息就好。

此外，荷蘭11日後的新政策是除非要出國、要證明等特殊需求，不再提供非必要的免費PCR，只靠不需回報的居家快篩，「本周每日確診數快速降到1萬以下了」。荷蘭鄉民也表示，最近除了新冠疫情，流感也在流行，一堆人咳個不停也不知道是咳哪種病，也不在意是不是感染新冠，「共存的世界就是這樣」。

也有德國鄉民回文表示，德國雖然已開放不戴口罩，但多數人還是會戴著，尤其是在公共交通上，由於到處都是篩檢站，有症狀就會自己去驗，確診後也會自己乖乖在家隔離，但因為症狀幾乎沒有或只是輕症，幾天就好，也不會去看醫生，「現在每天生活就像2019疫情前一樣」。他強調無需太過擔心，「共存就是這麼簡單」。