餐廳辣度已分5種 客人奇葩要求讓廚師崩潰：不要為難我

有些餐廳能提供客製化調整餐點口味，像是辣度、甜度都可以更改，但日前有位廚師分享，自己遇到客人「無極限要求」，像是點「比不辣再辣一點」、「比正常辣再辣一點，但不要大辣」，讓他聽了超崩潰。

一名廚師網友在「爆料公社」發文表示，他們餐廳已經將料理的辣度分為「不辣、微辣、小辣、正常、大辣」，原以為這5種辣度分類可以滿足顧客的需求，沒想到客人的口味卻無極限，還說得十分攏統。

原PO舉例，客人會說「比不辣再辣一點」、「比微辣再不辣一點」、「比正常辣再辣一點，但不要大辣」、「比小辣再辣一點點，但不要正常辣」，讓他崩潰表示「可以不要為難我這個小廚師嗎？」

原PO崩潰的說，牛排的熟度才分成三分、五分、七分跟全熟，飲料的甜度也只有分無糖、微糖、半糖、少糖、全糖，「為什麼一個辣度，你們可以自己分成這麼多花樣？敢吃辣還有在乎這些嗎？不敢吃辣就乖乖點不辣，很難嗎？拜託你們可以不要這樣搞我嗎？」

對此，網友建議「這時候只要說好，然後默默跟廚房說做微辣，然後端給客人的時候說：請問點微微辣的是哪位？客人就會催眠自己的」、「客人說微微辣，我就會告訴他們『那不辣的話，你就自己加』」、「最討厭這種人了，不敢吃辣就點不辣的」。