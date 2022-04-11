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他嫌垃圾車出巡缺點多...怎不定點丟？ 網曝當年「子母車」慘況

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣過去也曾實施垃圾子母車定點回收站，但經常可見子母車被垃圾塞爆掉滿地。 示意圖／ingimage
台灣過去也曾實施垃圾子母車定點回收站，但經常可見子母車被垃圾塞爆掉滿地。 示意圖／ingimage

你一定也有台灣人獨有的生理時鐘，只要聽見《給愛麗絲》與《少女的祈禱》名曲，便會下意識想要去丟垃圾對吧？台灣垃圾車每次「出巡」都會播放著這2首名曲，提醒民眾丟垃圾時間到了，但有網友就納悶為何不讓大家到指定地點丟垃圾就好，不僅可以減少噪音，更能防止干擾交通秩序。問題一出，引來許多網友熱議。

這名網友在PTT發文問到「為什麼台灣不像國外定點丟垃圾？」他認為像台灣按照時間，在特定地點「等會放音樂的垃圾車才把垃圾拿出丟，不只製造噪音，更影響道路交通秩序」，好奇台灣為什麼不模仿國外做法，直接到指定地點丟垃圾就好？

疑問拋出後，網友們紛紛透露以前有實施過定點丟垃圾，「結果整路都是垃圾」、「放垃圾的地方會很臭」、「因為流浪犬、野貓、老鼠多，所以不妥」、「我小時候真的到處路邊都有垃圾桶丟，是因為太髒亂才改掉的」、「三十幾年前就是定點丟垃圾，弄得很髒」、「日本就是這樣啊， 結果那區會變超髒」。

更有網友分享過去經常可見子母回收車，大型垃圾桶放在定點位置供民眾丟棄垃圾，「以前就定點放子母車都會塞爆，四周全都是垃圾」，也有人提到其實現在政府都會安排清潔隊在許多橋下或寬敞空地設置垃圾傾倒場或資源回收區，民眾可在任何開放時間自行前往。

台灣過去也曾實施垃圾子母車定點回收站，但經常可見子母車被垃圾塞爆掉滿地。 圖／擷自PTT
台灣過去也曾實施垃圾子母車定點回收站，但經常可見子母車被垃圾塞爆掉滿地。 圖／擷自PTT

PTT 垃圾車 資源回收

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