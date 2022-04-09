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小孩都看卡通？ 網曝平板打開就點「這個」

聯合新聞網 / 綜合報導
很多孩子從很小就開始接觸3C，喜歡的內容也不一定是卡通。示意圖/Ingimage
很多孩子從很小就開始接觸3C，喜歡的內容也不一定是卡通。示意圖/Ingimage

現在許多父母會讓孩子從很小就開始使用3C產品，日前一名網友在「Dcard發文表示，有天在外排隊時，看到前面小朋友拿著平板在看「ASMR」，讓她驚訝表示：「現在的小朋友都不看卡通了嗎？」

總會有幾部經典卡通是大家小時候的共同回憶，而在原PO的印象中也認為小朋友都喜歡看卡通。然而有天原PO在路邊排隊時，意外看到前面的小妹妹手上拿著超大台平板，打開YouTube熟悉的輸入關鍵字。原PO以為她會搜尋「佩佩豬」或其他兒童節目，但她卻打上「ASMR」(受到特定感官刺激觸發愉悅身心的反應)。並點進中意的影片。原PO和男友都對這件事感到驚訝，連同女孩的媽媽都問她：「妳會看這個喔」，但小妹妹卻避而不答，而在她隔壁的哥哥同時也在看遊戲解說。

許多網友留言分享自身經驗，「現在真的很多這種影片，我堂妹也都是看這類型的，不知道到底哪來的？YouTube演算法？（全部都是英文發音的食物、奇怪卡通⋯）」、「我表妹一個三歲一個五歲，兩個都超愛看抖音小紅書，還超會學我聽不懂的話，有時候都覺得我們有代溝」、「我親戚小孩也很愛看ASMR」、「我上次去吃飯，我旁邊的小孩拿哀鳳看抖音，我吃一小時，他看一小時」、「現在小孩才不看卡通…我跟我妹差12歲 ，我都以為小朋友就是需要看卡通，都用卡通給他看，結果他根本沒在看。之後觀察，看的全都是youtuber的影片還有抖音…反過來卡通是我在看」。

卡通 抖音 小紅書 父母 3C Dcard

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