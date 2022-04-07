北市拉麵「一級戰區」在這？ 網推：全是排隊名店

國人近年受疫情影響不能出國旅遊，但對異國美食喜好程度卻未減退，尤其是日本拉麵，多家日本連鎖拉麵店一家一家在台開分店，吸引不少饕客品嘗。有一位網友表示跟朋友去吃拉麵時發現，台北連鎖拉麵店的一級戰區居然在這一區，不禁想問真是這樣嗎？孰知獲得其他網友的一致贊同。

原PO在Dcard貼文表示，自己跟朋友去吃過幾家位在中山區的日本連鎖拉麵，雖然很好吃但對滿滿排隊人龍卻感到十分厭煩。不過幾次的體驗後，無意中發現這幾家麵店不僅都在中山區，用手機查了一下地圖，中山區的拉麵店真的很密集，10家中就有5家是拉麵店，不禁想問這樣推算起來「中山區算不算台北市拉麵的一級戰區？」

PO文一貼出，引起不少網友留言一致贊同「中山真的超多名店」、「路上隨便走走，看到的第一家拉麵店就進去吃」、「是真的」。喜愛濃厚風格「鬼金棒」的原PO，當然也藉此機會想問一下，有沒有其他類似的店可以推薦。

此題一開，吸引更多拉麵同好留言表示「鬼金棒真的一吃上癮」、「身為中山居民+拉麵狂熱者，推一個山嵐林森店」、「可以試試同老闆的勝王或烹星，也都是排隊名店」、「山嵐每間分店的限定口味也都很好吃，推爆」。