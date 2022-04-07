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他貼10年前發票嘆比現在油價高 網反駁要考量通膨
國際能源價格受烏俄戰爭影響持續飆漲，但日前有網友貼出10年前加油的發票，表示當時125機車加滿要價高達240元，讓他感嘆「10年前的油價真的比現在高」。
原PO在爆料公社公開版附上的發票顯示，民國101年4月油價單價35.5元，當時他加了6.76公升的95無鉛汽油，總計240元，高額花費讓人回想起來不寒而慄。
底下網友分享當時油價高漲的情景，「對！那時開車變少，流行共乘，分擔油錢，上班不塞車」、「很多人晚上都騎單車出去」、「那時美元32元，現在才28元」、「那時候大學吧，沒記錯95最高還有到36/升」、「阿就油電雙漲時期的」、「那一波我很有印象，當時加92，現在的車加98，心在淌血中」。
但也有網友出面平反，指出要考量到通膨，「你10年後再來看，現在也會很便宜」、「油價有起有跌，但是通膨的快速上升才是最恐怖的」、「不過那時候物價好像比較低」、「問題是物價只有一半啊」、「其實以物價、薪資所得、通貨膨脹來換算，現在的油價比10年前這個高峰時期油價還便宜許多」。
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