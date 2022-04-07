小心超商取貨詐騙通知 他付近千元一看包裹內容物氣炸了

日前有網友表示收到超商取貨簡訊，卻沒印象近期下單什麼商品，只好半信半疑去結帳，結果發現包裹要價近千元，再拆開一看，裡頭是成袋的紅包，「他（店員）直接跟我說我應該是被詐騙了」，讓原PO十分傻眼。

原PO在Dcard描述，由於自己時常網購，因此收到沒印象的取貨簡訊仍前往超商領取，殊不知結帳金額高達998元，為釐清內容物，他只好先結帳再拆開包裹，但裡頭卻是一大堆的紅包袋，告知店員事情經過後，店員直覺他是被詐騙，原PO因而氣憤不已，去超商克服申訴平台新增案件，期望事件早日落幕。

網友拆開包裹一看，發現裡頭盡是成堆的紅包袋，讓他十分傻眼。圖擷自 Dcard

文章底下有網友分享自己也被騙過，「我上次也收過一模一樣的簡訊 因為很確定我沒買東西所以無視它」、「我家裡人之前有被騙一個$888的包裹，裡面全是大陸製的白色口罩」、「去申訴就會退款，上個月才被騙」、「乾我們是寄到家欸，外送員還說要幾千塊，上面收件人還寫英文名字，還好我們家沒人有寄到家的習慣直接不領」、「我媽前幾天也收到內褲詐騙包裹，也是900多」。

也有網友提醒現在詐騙手法日新月異，須小心提防，「最近遇過的詐騙包裹真的明顯增加很多，會特別注意某些廠商名稱，但又會有新的廠商名稱有詐騙情形出現」、「我網路購物都會記在行事曆上，就是先預計他寄到的日期，和在哪個超商、多少錢這樣，就不會忘記買了什麼」、「你如果收到不知道是什麼的東西的取貨簡訊，先去超商問價格，問完再去蝦皮或者你常購買東西的平台找有沒有符合金額的包裹，確定是你自己有買的東西才付錢領貨」。