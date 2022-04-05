他逛魚市見「那個魚」滿頭問號 內行網友讚：酥炸配酒一絕

魚類品項琳瑯滿目，有網友近日逛東港魚市場時，發現一種黑色細長條的魚類，店家牌子上寫著「那個魚」，讓他直呼「這到底是什麼魚？」內行網友解釋，這是小鰭龍頭魚，酥炸烹調後配酒很好吃，不過缺點是魚刺較多。

一名網友在臉書社團爆廢公社二館發文詢問「這到底是什麼魚？」他貼出一張東港魚市場販售的魚類品項，該種魚是黑色細長條形狀，牌子寫著「那個魚，100元」，讓他滿頭問號。

其他網友留言，「就那個魚咩」、「牠的名字叫～～～那個魚，別問哪個 就是那個」、「小鰭鐮齒魚」、「吼～啊就那個啊」，還有網友開玩笑說「因為那個魚平常游泳的姿勢很那個，覓食的時候也很那個，交配的時候更是很那個，所以就被當時發現的那個漁民稱呼為那個魚」。

有網友表示「炸的好吃」、「好吃，缺點有刺」、「那個魚酥炸之後配上啤酒，整個完美」、「裹粉酥炸胡椒鹽，啤酒一杯接一杯」、「煮醬油水加點薑～～～媽呀！入口即化！真香！」

根據維基百科解釋，小鰭龍頭魚又稱又稱短臂龍頭魚或小鰭鐮齒魚，在台灣俗稱「那個魚」，為輻鰭魚綱仙女魚目合齒魚亞目合齒魚科龍頭魚亞科龍頭魚屬的其中一種魚類。