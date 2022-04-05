海鮮餐廳4菜1湯竟要6千！一問才知「龍蝦報價少報一半」

海鮮價格每日有所波動，部分餐廳都只標示時價，導致消費者結帳時可能被金額嚇壞。有網友近日到烏石港的餐廳用餐，點了龍蝦、沙母咖哩蟹、中卷、味噌湯，店家還送了一盤炒青菜，結帳時竟要價6000元，一問才知龍蝦報價少報近一半，讓他傻眼直呼「人生第一次被當盤子就獻給烏石港了」。

一名網友在臉書社團爆料公社發文表示，他近日到烏石港的餐廳用餐，總共點了「一隻龍蝦、一隻沙母咖哩蟹、一盤中卷、一鍋湯，湯是用同一隻龍蝦的頭煮的味增湯」，另外店家送了一盤炒青菜。

該網友說，「活抓海鮮的時候，龍蝦報價1700多元，還說幫我們少算2兩，螃蟹也是，然後報價1500多元，結果結帳的時候居然說要6000多元！覺得價錢怎麼貴這麼多？問了一下結帳的人，才說龍蝦是3000多元」。

該網友傻眼表示，漁港照理來說吃海產不是最便宜嗎？怎麼搞的好像在山上吃海產？人生第一次被當盤子就獻給烏石港了」。

其他網友則留言「他只是報價錢，但沒有說單位呀，所以就當盤子囉！」、「餐廳吃抓個大概！龍蝦1000-1500$，2-3人吃就很夠，沙母800-1000$，中卷300-400$。沙公ㄧ大隻我昨天餐廳燒烤店才吃$650，自買兩隻960$」、「結帳時聽到這個價錢我可能會把剛剛吃的都吐出來！」、「誰說去漁港吃海鮮就便宜了」、「台灣只要過節物價狂漲！」、「烏石港大概忘了碧沙漁港是怎樣沒落的吧」。