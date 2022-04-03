吃到飽自助餐狂吃「這1樣」可回本？ 網警告：怕是最後一餐

台灣有不少自助餐吃到飽，每一家也主打著不同的餐點及風格，其中提供日式精緻料理吃到飽的「旭集」，一直擁有廣大的粉絲，常常一位難求，不少人哀怨打電話打到崩潰。最近有一名網友到旭集用餐，他狂吃了45個干貝，好奇如果「狂吃干貝能回本嗎？」，結果網友反而警告「這樣吃可能會變成這輩子最後一餐」、「應該會痛風」。

該名網友在PTT八卦版發文，他表示人在旭集用餐，為了展現平常一個人能吃一桶肯德基10塊炸雞的戰力，光是干貝就吃了45個，其他東西就不計了，他也好奇「旭集裡干貝是不是最高單價的食材？」，並且表示自己今天的目標是吃70個干貝，也想問「這樣吃有回本嗎？」。

網友好奇吃旭集如果一直狂拿干貝，可以回本嗎？ 圖／PTT

網友看完也紛紛警告他「你這樣晚上可能掛急診吧」、「這樣吃可能會變這輩子最後一餐欸」、「痛風餐，好可怕」、「醫生成最大贏家」，也有內行人認真計算「旭集是用生食級的，這看起來是2S~3S大小，每公斤38~45顆，市價1,100，餐廳每公斤成本可能800吧，70顆大概有1,300價值」。

旭集為饗賓餐旅旗下餐飲品牌，主要提供日式精緻料理吃到飽，不過饗賓餐旅近期也宣布，為了合理反應優質人才與食材的需求，5月起將調整4個自助餐品牌的價格，其中「旭集」，平日午餐、晚餐由1,290、1,590元調漲成1,390、1,690元，下午茶時段維持不變；假日全餐期由1,290～1,890元，調漲至1,390元～1,990元，這也是旭集繼2020年1月調漲下午茶價格後，重新調整售價。