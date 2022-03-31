推銷話術？老闆狂勸「買冷氣要快」 網揭殘酷真相：要排很久

炎炎夏日不想在戶外曬太陽，許多人會選擇待在冷氣房內「納涼」，為了與今年夏天應戰，民眾多會在夏天之前安裝冷氣或汰舊換新。日前，一名網友去看冷氣，不料老闆卻建議「（冷氣）最好是趕快買」，讓他懷疑是不是被「話術推銷」？網友看見文章後趕緊留言打醒原PO，直呼「趕快去裝一裝」！

原PO在PTT發文表示，最近在考慮要不要買冷氣，前陣子去店家瀏覽機型，但心中還未拿定主意要購買。然而，賣冷氣的老闆卻建議，「（冷氣）最好是趕快買，不然等到之後冷氣可能會缺貨」，讓他懷疑這究竟是賣家話術還是真有此事？並發文詢問廣大網友的意見。

文章掀起討論，網友一面倒要原PO要買趁現在，「這是真的，夏天排隊裝冷氣要排很久」、「遲早要裝早點裝」、「趕快去裝一裝，要是不幸隔離，夏天沒冷氣gg」，內行人也點出關鍵，直言夏天最缺的就是安裝人力，「夏天缺的永遠是裝機師傅，不是機器」、「會比較忙是真的，找不到人馬上安裝」、「大部分人都擠到夏天才裝，工頭時間滿惹」。

不少人也點出家電缺貨是近來的常態，「去年疫情吧，原料受影響，是真的缺貨」、「今年我買一堆家電傢俱都缺貨，戰爭、晶片短缺都是原因」、「今年是真的缺，連要找人裝都要排很久」。另一名網友也提出專業建議，四月天氣會逐漸炎熱起來，民眾應在這期間檢查冷氣的冷度夠不夠，若要報修或清洗得把握時間，過了四月下旬就只能等老闆排時間了。