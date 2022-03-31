炫富？男同學跟她借星巴克咖啡發IG 網友示警「別有用心」

日前星巴克舉辦限時買一送一活動，網友在「Dcard」發文表示，她和室友在活動期間各買一杯帶進教室，卻有不認識的男同學想和原PO借飲料發在Instagram，讓原PO感到非常不解。

原PO發文提到，她和室友在星巴克買一送一活動期間內，各買一杯，買完直接帶去上課。不料，一位不認識的男同學想和她借飲料拍照，並發在Instagram上。原PO事後並沒有將飲料借給男同學，但仍對此行為感到困惑，發文問網友：「所以現在買星巴克的原因不是為了想喝，而是為了要發IG的嗎」。

部分網友都認同原PO想法，認為這種行為很莫名其妙，「炫星巴克是...???到底是多渴望關注」、「一杯才幾百塊也能叫炫富？」、「就當作日行一善，嘻嘻」、「星巴克有什麼好炫」。網友猜測對方可能想和原PO搭訕，原PO則回應：「拜託先不要，我覺得這樣超級像怪人的」。

許多網友分享，曾遇過很多人做出類似行為，「我朋友都去回收桶撿星巴克的杯子&提袋，然後每天自己泡可可裝進去杯子，提著紙袋進去公司」、「去餐廳吃飯也可以遇到來借廁所的人，順便跟用餐的客人借一盤義大利麵拍照，我問號」、「想到同學之前跟我借(星巴克)金星卡去發IG炫耀，然後他還沒有碼我的名字」、「之前買了滿貴的香水 也有人借去拍照，瞬間一堆問號」。