他怨提早30秒打方向燈遭檢舉 反被網友大噓「很煩」

不少駕駛人在轉彎或變換車道時，因為忘記或是太晚打方向燈而遭開罰，但若是過早指示，也恐有違規之虞。日前有網友抱怨，他提早多打30秒的方向燈，告知後方車輛自己即將前往的方向，卻反被拍照檢舉，讓他十分氣憤，「請問這樣的檢舉真的合理嗎？」

原PO在爆料公社發文指出，他2月下旬行駛國道1號南向路線時，希望藉由提早打方向燈，讓後方車輛先有所準備，想不到貼心舉動卻被以未有轉彎、變換車道行為使用方向燈為由，被拍照檢舉，讓原PO感到相當委屈。

網友附圖顯示，他被以未有轉彎、變換車道行為使用方向燈為由，遭後方車輛拍照檢舉。圖擷自 Facebook

然而，底下網友普遍不領情，認為此舉造成麻煩，「這種駕駛人真的令人蠻困擾的，旁邊車道都空了也不換車道，然後我也不敢超車」、「路上常看到打方向燈（打右轉燈）打了3、4個路口，最後給我來一個神之左轉，不然就是一路直騎了10分鐘，他老大爺還打著方向燈的」、「我常常遇到打左轉方向燈，然後右轉的」、「這種的真的很討厭！跟在後面無所適從！」。

也有人緩頰，「不依規定打方向燈，那是否有規定方向燈最多只能打幾秒，還是警察大人說了算 ，開單總是要有明確的依據，老是叫駕駛人自己去申訴，大家都很閒嗎？」、「總比不打方向燈的還要好了，想路邊停車就停，方向燈也不打，想轉彎就轉彎，方向燈裝飾用」。

事後原PO補充解釋，當時是從國道8號南下台南新市的支線道，故提早打方向燈通通知，且該處為單向道，「不懂後方來車他能有什麼不知道反應的」，並接著指控檢舉者為了讓行車紀錄器拍到車牌號碼，跟車過近，沒有保持安全距離，反而比較危險。