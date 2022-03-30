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類普篩、普篩差在哪？陳時中開啟基隆模式 網友炸鍋了

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天到基隆市政府，與居家隔離中的林右昌進行視訊會議，討論防疫相關措施。圖／基市府提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天到基隆市政府，與居家隔離中的林右昌進行視訊會議，討論防疫相關措施。圖／基市府提供

基隆今（30）日新增20例本土，疫情明顯尚未收斂，指揮中心指揮官陳時中宣布，基隆將進行「類普篩」找出社區潛在感染源。不過，此字眼讓網友們炸鍋了，怒批陳時中打臉過去自己的說法「普篩所出現的偽陽性、偽陰性的結果，是台灣難以承受的」，衛福部醫福會執行長王必勝則出面說明差異。

陳時中表示，政策的大原則就是發展全市廣發快篩試劑，希望可以建立成為基隆模式，未來可以給其他縣市作為參考。

PTT網友們不斷開版詢問「誰能說一下普篩跟類普篩差在哪？」，不少人想知道基隆模式普篩特點在哪，因為看不懂目前指揮中心的想法是什麼。

有人開酸「普篩會有偽陽，類普篩會有？」、「普篩特別『政』確版」、「台灣價值啊」、「多個『類』就不算雙標不會被自己打臉啦」、「類普篩=普篩；校正回歸=檢疫量能不足」。還有人玩起接龍遊戲「那現在核能這情況應該叫類廢核、類非核家園；講核能時不缺電，講三接時缺電=類缺電」。

其他人回應「類似普篩，但不是普篩」、「有和沒有之間」、「類普篩：針對區域，普篩：全台灣」，但也有人為陳時中緩頰當初台灣社區很乾淨「CECC一直都是視疫情狀況，跟當時資源調整防疫手段」、「不是強制」。

不過，衛福部醫福會執行長王必勝解釋，所謂「類」，指的是有別於以往用PCR檢驗而改用家用快篩，好處是可以自行操作、檢驗數量大、民眾易配合、成本可負擔。

新冠肺炎 COVID-19 類普篩 陳時中 基隆

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