壽司郎「1神物」消失 鐵粉超崩潰 店員認：真的不供應啦

「壽司郎」是不少人喜愛去光顧的迴轉壽司店，一名網友去壽司郎用餐，發現平板點餐時沒有「橙醋」的選項，詢問店員後，店員也表示，已不供應橙醋，令他不禁難過直呼，「壽司郎，請繼續供應橙醋啦！」。

一名網友在Dcard「美食版」發文，他久違地去壽司郎用餐，在平板點餐時發現找不到「橙醋」的選項，詢問服務人員後，也表示「真的不供應橙醋了啦」，他表示，橙醋味道酸酸的很開胃，且壽司郎的醬油偏鹹，因此去壽司郎不沾醬油只淋橙醋，他也分享平時最愛的壽司郎品項是鱈魚子軍艦，「淋上橙醋無敵好吃，在（再）搭配蛋黃美乃滋，絕了」，原po最後也推薦烏賊和章魚握壽司，裡面有放紫蘇葉，「真的是神仙級美味」，他也不禁感嘆，若加橙醋一定也相當美味，「嗚嗚嗚！壽司郎請繼續供應橙醋啦」。

不少網友紛紛哀號，「我也覺得他們家醬油比較鹹！」、「真的沒了好傷心，壽司只要醋+1」、「昨天去也沒有了，明明上禮拜去還有橙醋的」、「怎麼可以沒有橙醋！！！每次去壽司郎一定會要來搭配」、「最愛的就是橙醋了，酸酸的味道超搭」、「竟然沒有了！！！！星期日去了沒去過的分店，以為只是那間剛好沒有，想不到是不供應了！！！！」，不過也有網友表示，「我幾天前去也沒有，但按服務鈴跟店員要會給」。

根據「TVBS新聞網」報導，壽司郎宣傳課長陳楷媗表示，由於台灣消費者對於橙醋搭配壽司的調味用法不太普遍，目前公司決定暫停在全台門市供應橙醋，也將持續想方法向台人推廣這樣的調味方式。