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全聯無骨牛小排打6折「價格驚人」網看傻：數學老師要哭了

聯合新聞網 / 綜合報導
原po逛全聯的時候，發現了一款美國無骨牛小排，原價是327元，結果貼上6折後的標籤竟然寫著「87元」，她笑稱數學老師要哭了。 圖／全聯消費經驗老實說
原po逛全聯的時候，發現了一款美國無骨牛小排，原價是327元，結果貼上6折後的標籤竟然寫著「87元」，她笑稱數學老師要哭了。 圖／全聯消費經驗老實說

全聯福利中心商品多、價格實惠，又常推出特價商品，是不少民眾採購生活用品的首選，生鮮品項方面，如果接近有效期限時，常會祭出「殺很大」的優惠折扣，近日有一名網友逛全聯時，意外發現了一款打6折的無骨牛小排竟然還有另外的「隱形折扣」，po文後馬上引起網友暴動直呼「這價錢可以！」。

網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼文指出，在逛全聯的時候，發現了一款美國無骨牛小排，原價是327元，結果貼上6折後的標籤竟然寫著「87元」，她也笑著說「全聯福利中心特價再特價，隱形優惠中」，實際打6折的價格應為196元，她也直呼「數學老師要哭了」。

貼文一出也引起網友暴動回應，「這一定要買的啊」、「難得能賺到全聯的錢，趕快買下去」、「還不買爆」、「這不買對不起自己」、「這要手刀結帳，值得」、「衝著87元，手刀買了，管他幾折」。

不過也有人認為，「其實這才是即期品應該有的價格...」、「搞不好是全聯的手法，他就賭消費者買了以後，不會看結帳明細？」、「原價要327…乾脆去好市多買」、「我買過幾次即期品壞掉後就不敢再買了」，有人指出「有看工作人員用六折感應器一次就感應好幾盤，六折貼紙出來沒看直接貼上去可能沒注意到是那一盤，所以容易會貼錯」。

原po事後也有在留言處補充後續，她表示後來發現有一名男生發現這盒超優惠牛小排後，拿去結帳，最後只帶著另外購買的牛奶默默走了。

全聯

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