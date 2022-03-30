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「小吃店」為何有女陪侍？酒國老司機領路看門道

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他不解確診海大教授到「帝都商務會所」複雜在哪？ 過來人曝內幕：是禮服店

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發問，確診的海洋大學教授到北市「帝都商務會所」吃飯「是複雜在哪」，引來其他網友回應，這是一家禮服店。（示意圖／ingimage）
網友發問，確診的海洋大學教授到北市「帝都商務會所」吃飯「是複雜在哪」，引來其他網友回應，這是一家禮服店。（示意圖／ingimage）

一名40多歲海洋大學教授（案23022）曾和確診者去過銀河小吃店，又與友人去北市「帝都商務會所」吃飯，隨後篩檢確診。就有網友好奇，去「商務會所感覺就是什麼學術會議而已」，怎麼會複雜，引來其他網友回應，該處其實是俗稱酒店的禮服店。

一名網友在PTT八卦版（Gossiping）詢問，看到記者針對去小吃店消費的海大教授，又去「帝都商務會所」消費的足跡表示「可能比較複雜」，但他認為學者到「商務會所」就是參加類似學術會議的活動，「不是可以上網、影印、傳真、喝咖啡開會的地方」，不解為何記者要說場所複雜，「是複雜在哪？」引起網友熱議。

網友回應，「帝都商務會所」其實是酒店裡頭的「禮服店」。據了解，位於北市南京東路的帝都商務會所為一間有坐檯小姐（女公關）陪伴的娛樂場所，網路上也能找到帝都商務會所的招募女公關資訊，上班時間從晚上8點至凌晨3點左右，需自行搭配小洋裝或禮服，陪客人互動聊天、伴唱，帶動包廂內氣氛，沒有業績壓力，正職或兼職皆可，若對自己對外型沒自信，該處還會幫忙妝點，讓外型更亮麗。

一般來說，酒店分成制服店、禮服店和便服店，便服店的「小姐素質」最高，為公檯制，無法讓客人挑選小姐，且「坐下來10分鐘」就要決定是否留住小姐，確定者需「框到底」；禮服店與便服店消費差不多，只是小姐是私檯，即為經理帶公關小姐上檯站一排供客人挑選。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市衛生局29日公布上述案23022可傳染期間的確診足跡。圖／北市衛生局提供
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