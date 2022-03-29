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遇到才知！他一次超2台車遭檢舉開單 眾人見罰則驚：駕照白拿

聯合新聞網 / 綜合報導
一名高雄網友發文表示，有一次開車時連續超過兩輛車，被拍下檢舉開單，他收到罰單後才知有這項交通罰則。圖／擷自爆廢公社公開版
一名高雄網友發文表示，有一次開車時連續超過兩輛車，被拍下檢舉開單，他收到罰單後才知有這項交通罰則。圖／擷自爆廢公社公開版

有些規矩真的遇到才知道！日前一名網友收到檢舉罰單，原因是他開車時突然想上廁所，因此連忙超幾輛車返家，結果被拍下檢舉。事後該名網友在臉書PO出罰單分享此事，引發討論。

一名網友開車行徑高雄市梓官區公館路時，因為想要上廁所，情急之下連續超過兩台車以上，殊不知被人拍下檢舉，事後他收到罰單相當詫異，「我承認我不知道不能連續超越兩台車，只是當屎在滾的時候，真的忍不了路隊長，我違規我認了。」

該名網友違規原因寫道「在前行車連貫二輛以上時超車」。圖／擷自爆廢公社公開版
該名網友違規原因寫道「在前行車連貫二輛以上時超車」。圖／擷自爆廢公社公開版

貼文一出引起網友討論，許多人表示開車十幾年，現在才知道這項罰則，「長知識了，我駕照白拿了20幾年！」、「連超兩台原來是違規的」、「原來一次只能超車一台…我開20幾年的車真的不知道」、「這位檢舉人真的有在用心做功課欸…」、「很正常的不是嗎？台灣一堆不會開車的人，他只要開慢慢的，你超過他就檢舉」。

根據道路交通管理處罰條例第47條，駕駛人在學校、醫院或其他設有禁止超車標誌、標線處所、地段或對面有來車交會或前行車連貫二輛以上超車，可處新台幣1200元以上1400元以下罰鍰。

罰單 高雄市

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