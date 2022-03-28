「女高中生清晨5點45分就出門上學」 釣南部網友曝鄉下日常

日前，高雄一名女高中生清晨5點45分在上學途中，遭到黃姓油漆工壓倒在地性侵得逞，一名網友驚訝地問「你各位讀高中有清晨5點45分走在街上嗎？」坦言實在難以想像這麼早就要去上學，貼文一出釣出許多有經驗的網友留言解答。

原PO在PTT八卦版發文，坦言看到新聞相當震驚，詫異「清晨5點45分就在上學路上，準備搭捷運，實在難以想像」，也好奇大家讀高中時會這麼早就出發上學嗎？

貼文曝光後，有網友回應「南部鄉下日常」、「跨區就讀的話就會早起」、「以前練田徑的，我們早上5點20分就在練跑了」、「我6點前沒搭上到台北的台汽客運就會沒座位了」、「我記得有五點的啊，有學生考上基隆高中，要很早去搭火車」。

有網友進一步解釋，如果國中畢業考上離家遠的學校，又住在大眾運輸不發達的地區，就需要早起搭第一班車，才不會上學遲到。