聽新聞
test
0:00 / 0:00
「女高中生清晨5點45分就出門上學」 釣南部網友曝鄉下日常
日前，高雄一名女高中生清晨5點45分在上學途中，遭到黃姓油漆工壓倒在地性侵得逞，一名網友驚訝地問「你各位讀高中有清晨5點45分走在街上嗎？」坦言實在難以想像這麼早就要去上學，貼文一出釣出許多有經驗的網友留言解答。
原PO在PTT八卦版發文，坦言看到新聞相當震驚，詫異「清晨5點45分就在上學路上，準備搭捷運，實在難以想像」，也好奇大家讀高中時會這麼早就出發上學嗎？
貼文曝光後，有網友回應「南部鄉下日常」、「跨區就讀的話就會早起」、「以前練田徑的，我們早上5點20分就在練跑了」、「我6點前沒搭上到台北的台汽客運就會沒座位了」、「我記得有五點的啊，有學生考上基隆高中，要很早去搭火車」。
有網友進一步解釋，如果國中畢業考上離家遠的學校，又住在大眾運輸不發達的地區，就需要早起搭第一班車，才不會上學遲到。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言