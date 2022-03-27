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本土案例暴增 網友好奇「還有誰在掃實聯制？」
今（27）日國內新增83例本土個案，讓不少民眾擔憂疫情狀況，但有網友好奇「現在還有人在掃簡訊實聯制嗎？」他指出，今年因為疫情舒緩，還會有人認真掃實聯制嗎？對此，還是有不少人回應「我會掃，今天還有手寫實聯制資訊」。
一名網友在PTT表示，去年疫情嚴峻的時候，大家應該都很勤勞的掃實聯制條碼，但今年疫情較為趨緩，就連去賣場採購時，檢查實聯制條碼的警衛也沒那麼確實，因此他好奇「現在還有誰在掃QR code？」
部分網友回應「我有掃」、「當然要掃，防疫險都保好了」、「我看還是很多人在掃啊」、「台北人都會掃啊」、「我今天還有手寫實聯制」、「我還是習慣掃一下」、「我去樓下超商也都掃」、「不掃很缺德」。
不過，也有些網友指出「不會掃實聯制了」、「一開始還會假裝，現在都直接進去」、「賣場都會看」、「我都直接走進去」、「都打三劑疫苗了，還要掃嗎？」
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