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高鐵以前沒人搭現在卻成「出遊首選」？網點2優勢：屌打台鐵

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現近年高鐵運量上升，讓他好奇為何大家會優先選擇搭乘高鐵。報系資料照／記者楊文琪攝影
網友發現近年高鐵運量上升，讓他好奇為何大家會優先選擇搭乘高鐵。報系資料照／記者楊文琪攝影

返鄉、出遊你會搭乘哪項交通工具呢？台灣大眾交通運輸多元且便利，也會因應連假、年節增加班次，讓民眾可自由選擇，不怕「沒車可搭」。一名網友發現，近幾年高鐵竟成了台灣人的交通首選，其運量也隨之上升，讓他好奇究竟是什麼原因吸引了台灣乘客？文章掀起討論，網友點出「2項優勢」是關鍵所在。

一名網友在PTT發文表示，自高鐵開通以來，其服務與速度並沒有什麼太大的改變，但運量的變化卻相當大。原PO指出，就運量狀況來看，現今的高鐵運量幾乎是剛開通時的2倍以上，讓他不禁好奇「高鐵初期的運量為何那麼低？」，更想知道是什麼原因讓大家更願意搭乘高鐵。

文章引起討論，網友們點出「方便快速又省時」是高鐵的一大優勢，「花這個錢值得」、「以前覺得貴，現在覺得方便」、「時間就是金錢，時間成本真的是最貴的」，且近年來高鐵站周邊商圈發展快速，大大增加了旅客的便利性，「連結到高鐵的交通方式增加」、「其他縣市到台北中心最快的交通」、「台鐵越來越慢啊，高鐵站交通有起色」。

另一點則是「台灣人的習慣已被養成」，起初搭高鐵可能會嫌票價較高，但搭過後就會漸漸被其吸引，進而演變成一種習慣，「以前覺得貴，但習慣之後就接受了，也回不去了」、「坐過之後發現屌打台鐵」、「搭過之後就不想搭台鐵了」。也有人發表個人看法，「因為票價不漲，通膨上升後就便宜了」、「剛開始怕出事，全民公測之後運量就上去了」。

一名網友也分析，認為一開始民眾還未養成「習慣」，當時高鐵一小時的班次僅個位數，且遇連假才加開，而後「習慣」被養成再加上國外旅客增加，讓高鐵接連打下國內航線及客運的市場，且近來高鐵站增設、國內商務客變多，其運量也隨之上升。

高鐵 PTT

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