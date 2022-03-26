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小學生瘋傳重鹹大陸零嘴 家長看包裝傻眼「沒收丟掉」

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸零嘴魔芋爽從對岸瘋傳來台，價格便宜，受小學生喜愛。圖擷自臉書
大陸零嘴魔芋爽從對岸瘋傳來台，價格便宜，受小學生喜愛。圖擷自臉書

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張零嘴照，直呼小小一包就讓他辣到受不了，崩潰之下上網發問：「這是什麼也太辣了吧？」意外釣出許多家長回覆，表示這是小學生之間最流行的重鹹大陸小零嘴，引起網友熱烈討論。

原PO吃的這款零食是大陸衛龍食品公司出產的「魔芋爽」，魔芋是一種植物的根，也就是台灣俗稱的蒟蒻，一名網友分析其中成分，「這包就是調味很重的蒟蒻粉，加上一堆明膠，像裡面谷氨酸鈉就是味精，酪蛋白酸鈉就是增稠乳化劑，特丁基對苯二酚就是抗氧化劑」、「喜歡吃的人會停不下來，比較重口味，有很多添加劑」。

這款超辣零嘴非常便宜，市售價格大約在一包五元，大多數買家都透過蝦皮購買，也許是因為單價低，魔芋爽成為小學生之間瘋傳的零食，「這個現在國小學生好愛，真心不懂」、「我女兒看抖音認識了這個零食，我還幫她上蝦皮買了90包，說實在蠻好吃的啦」、「摻在飯裡吃，還蠻下飯的」、「我每吃必拉，但還是很愛吃」、「我女兒同學有拿一包給她吃，她說好好吃，要我買」。

不過有很多人對於魔芋爽懷有疑慮，認為又鹹又辣，對身體不好，「兒子、女兒吵著叫我買，看了包裝之後立刻跟他們說禁吃，感覺添加物太多了，還有一種海帶零食孩子們也很愛，在便利商店也買得到，不知道他們是在哪裡知道這些東西的」、「很化學，但是偶爾會吃個幾包，感覺吃多了會洗腎」、「都化學品還難吃到爆炸的東西，然後這東西在中國賣的很好，很令人難以置信」、「女兒同學請的，包裝上都簡體字，被我丟掉了」。

零食 爆廢公社 魔芋爽

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