三寶在社區亂停車擋道 無視後方明顯「六字公告」網傻眼

若將車輛停放在停車場走道，無疑會造成其他人的困擾。日前一位網友在「爆怨公社」發文提及，早上回家發現有台車停在停車場中央，在警衛協助下才找到車主，但車主夫妻倆不僅沒說一句道歉，還若無其事的開離現場，讓原PO感到非常氣憤。

原PO表示，一早回家卻看到車道中央停著一台車，讓他動彈不得，等了十幾分鐘打電話也無人回應，在熱心警衛幫忙找到人後，車主夫妻倆帶著小孩看了原PO一眼，爸爸慢慢將東西放在車上，兩人無視原PO，連一句不好意思都沒說就上車。對方也不等原PO倒車，就自顧自的往前開。全程就像沒發生任何事一樣，慢條斯理的完成所有動作。最諷刺的是，後方牆上就貼著「走道請勿停車」六個大字，但對方仍視而不見，使原PO相當傻眼。

許多網友認為這種行為實在太不要臉，「不然你以為他們怎麼會做出這種事的，不就是堅持不要臉嗎」、「不要臉、天下無敵，這是千古名言，下次把車擋在他前面，去角落躲起來，看他如何反應」、「直接停這樣有夠沒水準，還不會不好意思」、「你還倒車讓他們可以開出去，是我就停著不理他們了」、「我也帶小孩，不過我知道造成人家不便時，會先跟對方道歉，不好意思造成困擾，馬上就離開了，而不是一語不發，覺得全世界都應該要體諒我」、「想知道後面那紅色中文字的心情」、「造成別人困擾還當作理所當然，只能等著人生變三寶」」。