拉麵名店座位少製造人氣假象？ 網專業分析「熬湯頭」是關鍵

很多拉麵名店門口總是大排長龍，部分店家還要擺出紅龍才能維持隊伍秩序。日前一名網友在「Dcard」發文提到，他認為這些拉麵店會大排長龍的主因，是由於店內座位太少導致。因此詢問網友拉麵店內座位為何不多增設，讓客人可以早點用餐。

原PO認為，很多容易排隊的拉麵店座位都很少，有些甚至不超過五個位置，但大型連鎖拉麵店因座位多就不會有這個問題。這些店面翻桌率高，照理來說應該能負擔較貴的店租，他困惑表示：「讓大家不用排這麼久就能吃到不是很好嗎」。

許多網友提出自己的看法，「店租貴，廚房佔比大，熬湯的桶子很佔空間」、「這種問題只會在台灣發生，日本即便要排隊，也頂多半到一個小時而已。像在台灣會排隊到3～4個小時的一蘭，我就從來沒有看過日本人在排隊。所以我也無法理解台灣人在排拉麵是在排什麼的」、「排過一小時多因為只有10個位子，而且還不好吃⋯」。

部分網友認為，有些店面這麼做是為了讓路人對店家產生「生意很好」的感覺，「故意讓客人排很久啊，假裝很有人氣」、「想營造很有人氣的畫面」、「店內外有人潮是我決定要不要去嘗試的一個因素」。

不過有網友指出，可能和店面需維持餐點及服務品質有關，尤其熬湯頭是關鍵，「一般拉麵店11點開始，中間休息要備料熬湯。為了控制出餐品質之類的，本來就沒有準備那麼多份量，不用那麼多位置，然後大家在短短的營業時間內必須進去吃」、「因為熬不出那麼多高湯阿，連鎖店的高湯是日本直接來台灣不是台灣自己熬的，獨立拉麵店只要品項稍多，熬湯難度就直線上升，位置少是因為真的沒辦法一次服務那麼多人，外桌座位光是要收東西擦桌子動線就複雜很多，所以一般拉麵店才會都只有吧台」。也有人認為經營路線不同，考量坪數效益「越多位置意味要越多成本耗費在『等待客人上門』的空窗時間，有些小店不見得想要大規模系統化營業」