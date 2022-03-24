他去夜市手機包膜 拍照才驚覺閃光燈竟也全包了

保護手機除貼保護貼、手機殼外，不少人也會選擇將手機包膜。一名網友在「爆怨公社」發文表示，他的手機在包膜後才發現，不僅手機閃光燈被貼住，連sim卡插槽都被包覆，讓他直呼這樣真的不OK。

該網友發文表示，之前到台南知名夜市包膜，有天發現手機閃光燈不會亮，才驚覺閃光燈的位置被貼住，只好自己把洞挖開。近日他想將手機sim卡抽出，才發現開口也被黏住。他表示：「這個膜我很喜歡也很漂亮，但是花1600元包膜這樣覺得很不OK」。

許多網友留言表示，「1600真的太貴了，正常價格1000多甚至1000內就有」、「這樣要1600…買保護高的殼會比較實際」、「這麼爛~難道在弄的時候這種細節他們會不知道嗎」、「可能老闆沒注意疏忽了，通常拿回去反應都會處理吧，以前比較常遇到收音孔忘記開」、「客製手機殼還比包膜便宜」。

部分網友也留言分享手機包膜經驗，「我也是回家要充電發現洞沒開」、「曾經一次也是這樣，我還是出國要換卡才發現的」、「夜市包膜是賭人品」。