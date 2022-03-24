快訊

長榮現金減資爆陰謀論？本土法人3分析打臉

北市五星級酒店門口前開槍 他逃5小時落網身上卻無作案槍枝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他去夜市手機包膜 拍照才驚覺閃光燈竟也全包了

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人為了保護手機，會選擇將手機包膜。示意圖/Ingimage
許多人為了保護手機，會選擇將手機包膜。示意圖/Ingimage

保護手機除貼保護貼、手機殼外，不少人也會選擇將手機包膜。一名網友在「爆怨公社」發文表示，他的手機在包膜後才發現，不僅手機閃光燈被貼住，連sim卡插槽都被包覆，讓他直呼這樣真的不OK。

該網友發文表示，之前到台南知名夜市包膜，有天發現手機閃光燈不會亮，才驚覺閃光燈的位置被貼住，只好自己把洞挖開。近日他想將手機sim卡抽出，才發現開口也被黏住。他表示：「這個膜我很喜歡也很漂亮，但是花1600元包膜這樣覺得很不OK」。

許多網友留言表示，「1600真的太貴了，正常價格1000多甚至1000內就有」、「這樣要1600…買保護高的殼會比較實際」、「這麼爛~難道在弄的時候這種細節他們會不知道嗎」、「可能老闆沒注意疏忽了，通常拿回去反應都會處理吧，以前比較常遇到收音孔忘記開」、「客製手機殼還比包膜便宜」。

部分網友也留言分享手機包膜經驗，「我也是回家要充電發現洞沒開」、「曾經一次也是這樣，我還是出國要換卡才發現的」、「夜市包膜是賭人品」。

網友手機貼膜後才發現連閃光燈都一起被貼住。圖擷自爆怨公社
網友手機貼膜後才發現連閃光燈都一起被貼住。圖擷自爆怨公社

夜市 爆廢公社 包膜

延伸閱讀

偷來手機輸入「1234」竟解鎖 盜刷11萬多元買遊戲點數

無尊員工用烘手機烘臭鞋 腳臭味傳遍全樓層

史迪奇迷準備衝了！ 數百種主題商品快閃店將進駐新光三越A11

花9百幫iPhone 13包膜 她見成品怒爆：起泡有毛屑還有刮痕

相關新聞

他去夜市手機包膜 拍照才驚覺閃光燈竟也全包了

保護手機除貼保護貼、手機殼外，不少人也會選擇將手機包膜。一名網友在「爆怨公社」發文表示，他的手機在包膜後才發現，不僅手機閃光燈被貼住，連sim卡插槽都被包覆。讓他直呼這樣真的不OK。

外送到摩鐵為何都是現金單？老司機露神秘微笑「無痕啊」

疫情肆虐下美食外送行業已融入民眾生活，點單頻率愈來愈高，外送員也能憑藉經驗分析顧客習慣，有人就發現一個有趣現象，只要是汽車旅館點外送，為什麼「全都是現金單」，老司機一看立刻點出關鍵就是「刷卡紀錄」。

她遇地震才知男友「偷吃中」 網友驚：地牛翻身抓劈腿

3月23日凌晨全台有感地震，最大震度為台東縣長濱6弱，令不少民眾緊張。一名女網友遇大地震後打電話關心另一半，沒想到竟發現對方「偷吃中」，讓她傷心斬斷4年感情，被其他網友大讚「地震讓妳認清楚一個人」。

限速52？他為「超速1公里收罰單」喊冤 網揪真相：真的超速

超速取締會有一定的法定容忍值，速限部份則大多為10公里內，但日前一名網友疑惑，他收到1200元的超速罰單一張，該路段限速52公里，他車速為53公里，超過1公里就得繳錢，讓他十分疑惑，沒想到網友點出關鍵在於「實際路段限速40公里，你超過13公里，應該是承辦單位打錯」。

你懂看Google評論嗎？鄉民教撇步：留意2點才能避開雷店

一間餐廳值不值得去，怎麼看最準？想找聚餐地點，現在只要上網搜尋就能獲得很多資訊，很多人也習慣從Google評論來篩選，但如何把那些主觀心得轉換成較客觀角度呢？有網友分享自己利用「負評」來判斷餐點是否美

日官方認證台灣交通亂象「車輛優先」 網嘆：實在丟臉

台灣擁有特殊的民俗文化與在地美食，吸引不少外國人喜愛，但地狹人稠，時常出現交通亂象，還得擔心三寶出沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。