國道妹子坐副駕「抓癢」被開單傻眼申訴 網嘆：撤銷機會渺茫

坐副駕「抓癢」也要小心了！一名女網友抱怨，日前男朋友收到一張罰單指坐在副駕的她「未依規定繫安全帶」，但她明明上車第一件事就是繫安全帶，不解怎麼會收到罰單，後來才想到當時因為「抓癢」所以把安全帶拉下來，那個瞬間正好被拍下，依違規事件處理，她認為執法過當，已進行網路申訴，但有網友就透露「撤銷機會渺茫」。

原PO在Dcard發文表示，「今天男朋友傳了一張照片給我，跟我說被開了一張未依規定繫安全帶」，她納悶明明上車第一件事就是繫安全帶，怎麼會被開單？她看到照片後更是覺得誇張，原來只是她「抓癢」違規了。原PO表示，「我只是背很癢抓一下就放回來了，打電話去開罰單位詢問，對方回應『因為安全帶繫在腋下』所以開罰」。

女網友國道坐副駕只因「抓癢」被開單。 圖擷自Dcard

原PO酸問「現在坐車連背癢想抓都這麼難了嗎？」她透露自己才150.8公分，平常安全帶已經繫在下巴附近，從前面繞安全帶過去抓癢，對她來說是一件蠻困難的事，收到這張罰單讓她非常難以接受，目前也進行網路申訴，希望能夠撤銷這張罰單。

貼文引起網友熱議，許多人留言「太扯了！坐等更新，希望能撤銷」、「我之前也被開過一模一樣的罰單，也就那一個瞬間剛好在抓癢而已，但我網路申訴被駁回」，也有人建議「千萬不要急著繳罰單，先去申訴再看後續」、「如果申訴失敗建議直接打行政訴訟，不過成功的機率很渺茫，之前判決結果認定這樣繫不合法的理由被法院駁回」。