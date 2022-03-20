日本為什麼這麼乾淨？ 網點出「2原因」造就台日最大差異

許多人對日本的印象就是乾淨的街道與美味的食物，有一名網友最近就感嘆，「為何日本可以這麼有質感？」街道旁沒有廣告看板、違停的汽車，也沒有整排機車，並問「為何我們做不到？」引起網友回覆，「日本人真的很自律」。

原PO在PTT上分享，他最近隨便查了日本大阪的街景圖，並沒有特別找好看的圖片，但是就是很漂亮，「為何日本可以這麼有質感？」快車道、慢車道、人行道都劃分清楚，兩旁行道樹林立，沒有突兀的廣告看板，沒有違停的汽車，也沒有整排的機車，建築物完全融入市容裡讓畫面看起來很和諧，「為何我們做不到？」

網友紛紛留言指出日本人的自律以及法則造就出市容的美好，「他們真的很自律，上次剛好在日本碰到颱風，風雨一小就看到阿公阿嬤出來掃樹葉」、「日本滿街紅線啊，反觀台灣」、「沒有機車真的有比較安靜，交通法則嚴峻台灣人會瘋掉」、「台灣最美的風景是人」、「因為重門面、愛整潔、常維護，台灣只會一邊靠北很醜、一邊靠北你出錢。」、「台灣人什麼都不在乎，便宜CP值最重要」。

不過也有網友表示，「其實日本還是有髒的地方啦，之前打工度假住大阪一年，有次去家附近的海邊，經過稻田跟水溝裡有很多垃圾，當然大部分的地方都是乾淨的，只是不要過度美化一個城市就是了」。