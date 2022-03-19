外送員崩潰！客點「4萬元披薩」頂到天花板 網嚇：第一次看到

現今外送發達，店家種類眾多，只要選好想吃的美食，下單後就可以在家裡輕鬆等待餐點上門，但也因此發生了許多趣聞軼事，近日有一名外送員接到了4萬元的披薩大單，友人也公開了車子內披薩「頂到天花板」的驚人照片，網友直呼，「第一次看到」。

一名網友在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，她表示有外送員朋友接到了「4萬多元的披薩單」，她也貼上了車子內塞滿「披薩」的驚人照片，因為數量龐大，外送員以汽車進行外送服務，車廂內被一盒又一盒疊起的披薩佔領，完全看不到司機，原po也笑說，「直接頂到天花板」、「司機崩潰中」。

此文一出也馬上引起網友熱議，「吃到吐」、「這真的不是惡作劇嗎？」、「這單要等1小時吧」、「香到崩潰的外送員」、「店家全部烤好再一次送來，我猜四分之三也幾乎都是冷掉了」、「這個一人送真的是神了」、「本日最狂」、「嚇到！真的嚇到！第一次看到這種情況」。

也有人好奇這單量是多少人份的，有經驗的網友也分享，「以前我們營區會這樣，抓三人一盒，應該也有個6、700盒吧，我是沒接過，我光幫單位同事買150份麥當勞就兩台轎車滿滿了」也有人好奇「這單800以上有喔」，原po則回應「差不多喔！但是也太累」。