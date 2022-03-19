快訊

美中通話不像外界想像強硬？ 拜登向習近平提軟性訴求

嘉縣民雄某校長確診 學校停課3天、翁章梁及全縣校長篩檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送員崩潰！客點「4萬元披薩」頂到天花板 網嚇：第一次看到

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員接到4萬多元的披薩單，塞滿後車廂。 圖／外送員的奇聞怪事
外送員接到4萬多元的披薩單，塞滿後車廂。 圖／外送員的奇聞怪事

現今外送發達，店家種類眾多，只要選好想吃的美食，下單後就可以在家裡輕鬆等待餐點上門，但也因此發生了許多趣聞軼事，近日有一名外送員接到了4萬元的披薩大單，友人也公開了車子內披薩「頂到天花板」的驚人照片，網友直呼，「第一次看到」。

一名網友在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，她表示有外送員朋友接到了「4萬多元的披薩單」，她也貼上了車子內塞滿「披薩」的驚人照片，因為數量龐大，外送員以汽車進行外送服務，車廂內被一盒又一盒疊起的披薩佔領，完全看不到司機，原po也笑說，「直接頂到天花板」、「司機崩潰中」。

此文一出也馬上引起網友熱議，「吃到吐」、「這真的不是惡作劇嗎？」、「這單要等1小時吧」、「香到崩潰的外送員」、「店家全部烤好再一次送來，我猜四分之三也幾乎都是冷掉了」、「這個一人送真的是神了」、「本日最狂」、「嚇到！真的嚇到！第一次看到這種情況」。

也有人好奇這單量是多少人份的，有經驗的網友也分享，「以前我們營區會這樣，抓三人一盒，應該也有個6、700盒吧，我是沒接過，我光幫單位同事買150份麥當勞就兩台轎車滿滿了」也有人好奇「這單800以上有喔」，原po則回應「差不多喔！但是也太累」。

外送員 美食外送

延伸閱讀

他疑惑有人想嫁給熊貓嗎？ 釣出眾多外送員伴侶真情告白

深夜接單突被警告「不要坐第一台電梯」 外送員嚇出雞母皮

代購星巴克咖啡全是外送員在家自己泡 接729張單爽賺18萬元

疑遭棄單...熊貓外送員轉念 8排骨便當暖心直送消防分隊

相關新聞

一圖曝高雄人地陪前十大景點 其中一個讓台南人「感覺被羞辱」

粉絲專頁《高雄點》近日貼出一張圖「高雄人當地陪都去哪？」列出前12大高雄在地人喜歡帶朋友去的地方，除了傳統景點外，還有丹丹、IKEA等逗趣答案，第七名「帶台南人去IKEA」更是引起網友熱烈討論，許多台南人只能大呼「感覺被羞辱但又無法反駁」。

外送員崩潰！客點「4萬元披薩」頂到天花板 網嚇：第一次看到

現今外送發達，店家種類眾多，只要選好想吃的美食，下單後就可以在家裡輕鬆等待餐點上門，但也因此發生了許多趣聞軼事，近日有一名外送員接到了4萬元的披薩大單，友人也公開了車子內披薩「頂到天花板」的驚人照片，網友直呼，「第一次看到」。

真的好不想動！網友最討厭的家事排行有這些

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近二個月內「最討厭做的家事」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議五大最討厭做的家事網路聲量排行。

客人吃辦桌把「這一物」打包走 總舖師氣：拜託別拿

「辦桌」是台灣獨特的傳統宴客文化，通常餐桌上的料理吃不完時，賓客都會拿起塑膠袋打包回家，避免浪費，不過有網友在臉書透露朋友是經營流水席的業者，之前發現有客人竟然「連雞帶甕」一起打包走，讓朋友無奈地呼籲千萬不要帶走餐具。

客人怨冷氣出風口聽見隔壁放屁聲 飯店人員：你是抓漏師嗎？

冷氣出風口能聽到隔壁聲？一名飯店服務人員在臉書貼文，表示曾接獲客人投訴住得很不自在，詢問理由後才知道對方反應從房間的冷氣出風口能聽到隔壁的聲音，讓原PO哭笑不得地說「你是抓漏師傅嗎？」有內行人認為共同管線和隔音效果是兩大主因。

汽車儀表板亮「水母觸手斷掉」符號什麼意思？ 他怒：一堆人亂開

會開車也要懂得車輛的狀況，尤其當汽車儀表板上的燈號亮起時，就要知道代表的意思，一名網友在PTT貼出幾張燈號的代表圖型，還形容形狀很像水母，但他不是想問鄉民們知不知道這些代表什麼意思，而是要抱怨許多車主開車時亂開燈，貼文一出引起不少共鳴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。