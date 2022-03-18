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客人吃辦桌把「這一物」打包走 總舖師氣：拜託別拿

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO的朋友在經營流水席，日前遇到有客人「連雞帶甕」一起打包回家，讓朋友很傷腦筋。 圖／翻攝「爆廢公社二館」
原PO的朋友在經營流水席，日前遇到有客人「連雞帶甕」一起打包回家，讓朋友很傷腦筋。 圖／翻攝「爆廢公社二館」

辦桌」是台灣獨特的傳統宴客文化，通常餐桌上的料理吃不完時，賓客都會拿起塑膠袋打包回家，避免浪費，不過有網友在臉書透露朋友是經營流水席的業者，之前發現有客人竟然「連雞帶甕」一起打包走，讓朋友無奈地呼籲千萬不要帶走餐具。

原PO在「爆廢公社二館」貼文問鄉民們「在南部吃流水席你們都會帶走什麼東西？」他說有朋友是在做流水席的，常常看到不少客人打包剩餘料理回家，但日前遇到竟然有人「連雞帶甕」一起拿走，讓友人很傷腦筋。

原PO表示餐具被拿走的話，若知道是誰拿的還得追回來，不然就是要買新的，否則主家要負責賠償，但因為怕得罪客人，只好請原PO幫忙在臉書發文拜託「雞湯可以帶走，甕別拿，這是生財工具，別再帶走」。

不少人看了直呼太誇張，「這已經是偷，不是帶了」、「連甕一起打包的人，臉皮是水泥做的嗎？」、「一個甕要拿回去裝骨灰嗎？」、「打包菜就好了，餐具再怎麼喜歡也不會帶走，我會回家自己買新的」、「這是人家賺錢生財工具，這種道理會不知道嗎？」、「是有沒有那麼缺，那麼蕭貪（貪得無厭）啦？」、「貪婪之島不意外」。

還有網友分享經驗，「我家是辦桌的，以前看過有人把龍蝦沙拉上的龍蝦頭帶走，包含別桌的！那個我們是拿來裝飾用的，整個頭裡面都洗過了，沒有東西可以吃啊」、「我上次想打包大船入港的船體，結果被阿姨嗆」、「我看過把別人喝剩的威士忌倒回瓶子帶走的」、「我看過人家把蒸籠、卡式爐帶走的，可能剛好是全新的，重點是同桌有人勸導喔，結果他說他包很多錢沒關係啦！真的無言以對」。

辦桌 總舖師

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