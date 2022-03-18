家附近沒有麥當勞想吃得上國道休息站 台中男苦等10年：終於等到了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名台中后里的網友很期待麥當勞能進駐。 圖／翻攝自「爆廢公社」
一名台中后里的網友很期待麥當勞能進駐。 圖／翻攝自「爆廢公社」

麥當勞」是不少大人小孩都喜愛的速食店，在台灣也有上百家門市，不過也有些鄉鎮市卻沒有門市進駐過。一名住在台中后里的網友日前終於在市區看到麥當勞，讓他興奮不已，貼文一出不少在地人也很期待。

這名網友在臉書「爆廢公社」貼出麥當勞的照片，並且開心地直呼「終於…后里人的心聲」，原來后里區只有泰安服務區有門市，想吃就得開車上國道，不然就要跑遠一點到豐原、神岡才吃得到。

不少當地人也相當開心，「我在后里上班等了10年，開了還不吃爆」、「小時候10幾歲聽到快40歲了才出現」、「對耶，看到這篇我才想到，后里還真的沒有麥當勞」、「以後要吃更近了」、「在后里上班，開麥當勞最值得慶祝了，在搭配隔壁火雞肉飯」、「后里表示：后里謝」、「查了一下，原來后里人口才五萬多人，難怪以前沒有」。

不過也有人說「可惜遲遲未開，看得到吃不到」、「后里人的心聲？大部份都過路客遊客去買」、「可是越來越貴了，都快吃不起了」、「記得麥當勞開店要求很多，不是想開就能開」。

麥當勞 后里

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