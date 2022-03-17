同事說「二專都放牛班讀的」 他無奈：無聊當有趣

日前有網友在「爆怨公社」發文表示，在和同事聊天時，對方聽到原PO曾就讀二專，就表示二專是成績不好的人讀的，讓他感覺對方根本是無聊當有趣。

網友發文抱怨表示，在和60多歲同事聊天時，原PO提到他是二專畢業的。沒想到對方卻說「二專都是放牛班書讀不好的人才會去唸」。同事還補充說自己以前讀放牛班，後來有考到五專但不想去唸，讓原PO覺得很不開心。原PO提到，之前就和對方說過有些他覺得好笑的行為，原PO並不覺得有趣，但同事卻說「上班閒聊打發時間，笑一笑日子比較好過」，讓原PO選擇直接無視他的行為。

許多網友為原PO抱不平，留言表示，「其實真的高學歷是不會開這種玩笑的，連提都沒有聽過」、「怎麼跟我認知不一樣，我怎麼覺得二專比較好，因為國中畢業，選五專一開始就讀五年，人家二專可是要高中經過一次考試才能上二專…」、「覺得喜歡念什麼都是自己的選擇，跟二專五專，放牛班都沒關係吧」、「我確定他成績不好，首先，五專是國中畢業的人讀的，二專是高中畢業的人讀的喔」。

也有網友舉自身周遭經歷安慰原PO，「我碩士畢業都曾被櫃檯小妹跟助理欺負佔便宜」、「我以前要重考大學的時候，跟我同住沒有血緣關係的阿姨說：『你剛出生的時候就幫你算過了，算命的說你最多唸到高中畢業而已啦，你不要浪費錢了，留給弟弟念吧』」、「我前老闆國中畢業人家換車跟什麼一樣，當攝影師跟推拿師，開公司當講師！聽課的是碩士畢業以上的教授或副教授」、「遇過幾乎都是一事無成的人才特別會誇自己以前多厲害多棒」。