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師傅11樓換新冷氣不綁繩 他指「屋主現在瑟瑟發抖中」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友的朋友表示冷氣師傅在11樓高空作業卻無防護措施，令人十分擔憂。圖擷自PTT
網友的朋友表示冷氣師傅在11樓高空作業卻無防護措施，令人十分擔憂。圖擷自PTT

台灣工安意外頻傳，事故發生處不限於工地，也可能包含一般住宅。日前有網友表示，家住11樓的朋友要汰舊換新冷氣，但聘請的師傅毫無安全保護措施地在高空作業，讓人不禁捏一把冷汗，幸好公司主管即時致電師傅再教育，避免憾事發生。

網友在PTT發文附圖指出，家住11樓的朋友近期冷氣需要汰舊換新，然而，冷氣師傅卻沒有任何防護設備，只是左手緊抓窗邊欄杆，雙腳橫踩在幾公分寬的外梁上，「屋主現在很緊張，瑟瑟發抖中」，幸好根據網友更新的進度，「後來空調公司主管打來狂噴師傅，現場聽說很尷尬」。

底下網友認為此舉非常危險，「這樣不ok喔，測距離而已的話也已經很危險了」、「這當然是不行的啦，掉下去就變凶宅了」，也有人覺得許多師傅都在搏命，工安意識有待加強，「滿正常的啊，以前做過，我的師父就是這樣弄銅管，記得還是20幾樓，也不用綁繩子」、「這個至少還有梁踩還有護欄可抓，很多工地實際狀況更差也在做，不請吊車不掛繩」、「上次我直接看到吊著鐵窗就施工了」。

有內行人指出應要綁繩，否則出意外屋主也要承擔責任，「理論上要綁安全繩」、「背心式還有穿過兩腿該邊（大腿內側）的那種簡單的安全繩也不穿，被公司噴爆很合理啊，摔下去連公司也要賠錢」、「出事真的是屋主的事，該監督未監督」、「屋主是業主，可以制止這種行為的」、「業主有權拒絕這種施工，直到廠商改善」。

PTT 工安

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