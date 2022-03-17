她列8點理由「支持女生當兵」 網：理想與現實有落差

俄烏戰爭提升國內對於兵役制度的關注，不僅研議延長義務役的期限，也開始討論女生是否一同從軍報國。日前有網友blessbless在PTT指出姊姊詳列8點理由，支持女生要服兵役，引來一票網友讚賞。

網友表示與姐姐女生服兵役話題，姐姐表示相當贊同，還提出八點支持理由：

1 .能強身健體學一些基本防身術 2.如果是醫護役也能學一些基本急救知識 3.現在兵役才四個月，不是以前動輒一兩年，她說她花四個月當兵，就能讓男生可以不用女生不當兵嗆她，她覺得很值得 4.現在健身的女生，很多甚至有些有學拳擊，她認為女生體能不一定比男生差，甚至她月經來那幾天也有去練拳擊（如果很不舒服她也會吃止痛） 5.能夠成為維護國家安全的一份子，她認為是每個國民應該做的事 6.女生很多體能不好，泡芙人或是作息不好的，至少可以靠這四個月鍛鍊身體，當作減肥營（是說掃地能減肥嗎） 7.她想學會用槍械 8.她覺得就算服役，內容可以適當調整，不一定要跟男性一樣，但是可以當後勤輔助

底下許多網友認同姊姊的想法，「我也覺得應該要當，練基礎體能對生子和預防老化很有用，能保家衛國更棒」、「我願意誒，如果不當兵至少也要有個急救措施教學」、「+1自己國家自己救」、「我是女生也贊成服兵役啊，制度健全回去教召也ok，沒什麼不行，保衛國家本來就是全民業務」、「敵人入侵又不會因為妳是女的就放過妳，自保強健體魄學會殺敵或醫護救援真的很必要」。

有網友認為女生大多不願意當兵。圖／聯合報系資料照片

也有網友指出姊姊的理想與現實恐有落差，「槍械去也只是背口令，我當兵也沒學什麼急救知識」、「沒當過兵才會覺得當兵能學到這些東西，笑死」，甚至有人對於女生當兵抱持懷疑態度，「當兵最大問題是生活的環境，上下舖，沒冷氣，洗澡，廁所，伙食，能接受的女性真的少」、「嘴巴講而已，沒被限制過自由可能永遠不會體會吧，可能新訓叫女生不能用手機大概就直接陣亡了，一堆學生女生連體育課都閃，你要她罰站好幾小時出操想太多」。

對此，另一方人反駁「笑死，女生說要當兵，還有男生說妳的個性不適合，妳想得太天真，到底是想要女生當還是不要，都男生講就好了！」、「女生願意服義務役也嫌，不願意也嫌，話都讓你們說完了」、「反正女生說不想當也被罵，說想當也被罵，真慘」、「平常嘴女生不當兵，然後又在女生推崇當兵的文章把女生貶低，真的是人格錯亂欸」。