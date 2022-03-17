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愛車開近40年跑高速公路 「碰」一聲擋風玻璃整片爆裂

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友同台車開了38年，卻在最近跑高速公路時，碰上擋風玻璃自動全碎的意外。圖擷取自twitter
一位日本網友同台車開了38年，卻在最近跑高速公路時，碰上擋風玻璃自動全碎的意外。圖擷取自twitter

許多人駕車會考量車況，如果車子已經很舊了，就會傾向換一台新車確保安全。然而也有駕駛對車子有感情，不願意拋棄舊車。有位日本網友，就遇上自己開了將近40年的愛車，在駕駛途中發生了意外狀況。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「r30nissan」最近分享，表示他在1984年購買了一台日產skyline轎車後，至今38年來從未換過，行駛距離已經來到58萬公里以上。但近來在跑高速公路時，擋風玻璃突然「碰」的一聲自動碎裂，讓他嚇一大跳。

r30nissan指出，小時候爸爸就是開這款車，所以自己也伴隨著這台車這麼久。車子的品質本來就相當堅固耐用，雖然中間也曾經維修過幾次，不過大致上的功能都正常，離合器和引擎等狀態都沒問題，不料卻在跑高速公路時發生意外。

車廠人員推測，除了擋風玻璃經年累月劣化之外，還加上一些風壓因素等等，所以才導致這樣的意外。萬幸是沒有因此出現重大事故，不過因為車款過於老舊，無法直接更換玻璃，因此r30nissan必須從二手市場找尋新擋風玻璃，才能繼續和愛車搭檔。

網友們紛紛表示「跟被石頭砸到沒兩樣」、「守護車主到最後一刻的擋風玻璃」、「這麼舊還有得修嗎」、「向不分風吹雨淋的擋風玻璃敬禮」、「居然是skyline」、「這玻璃碎的樣子挺藝術的」、「用38年的東西就這樣壞了有點感傷」、「希望車子能夠早日康復」。

擋風玻璃 高速公路

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