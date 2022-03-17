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他嘆鶯歌雙主菜自助餐230元 網解釋：實為三主菜又有魚

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友認為在鶯歌自助餐店夾這樣就要230元，實在偏貴。圖擷自Facebook
有網友認為在鶯歌自助餐店夾這樣就要230元，實在偏貴。圖擷自Facebook

日前有名網友在爆廢公社發文指出，他在鶯歌某個自助餐店點了份雙主餐，結果要價230元，讓他感嘆「如果現在自助餐都這種價錢的話，真的是買便當比較划算」。

網友表示，雖然他在結帳時有請櫃檯人員一一計算價錢，「魚75、雞腿65、四個糖醋排骨40、玉米跟酸辣洋蔥各25」，總共230元，但網友仍懷疑自己是否被針對，因此偷聽下一位客人的價錢，發現也高達170元，「那個客人喊了一下怎麼這麼貴」，讓他覺得鶯歌的自助餐確實偏貴，「我真服了」。

底下有網友贊同此餐計算偏貴，「是真的貴，光那半片（小）魚肚跟半塊（小）雞腿的價位就⋯⋯市場不用這個價，何況他們是大量批發，玉米跟洋蔥就不多說了，便宜到靠北邊」、「這種隨店家喊價的店，還是少去吧，根本被當傻瓜」、「雞腿是整隻的吧，照片應該只有1/3，至於青菜25元，多多少少是有灌了白飯、湯、冷飲的價格」。

也有人指出原PO實際上夾了3道主菜，「看起來是二魚一雞三主菜吧，你應該試試把你吃的自己煮一次，就知道答案了」、「230其實是可以的，因為店家要賺呀，下次可以吃三個便當，就有三種主菜了，然後三個便當加起來不能超過230」、「只能羨慕您已經達到財富自由的境界，一個人吃點了3種肉類，如果2個人吃，一個人平均115算還好的」。

但有內行人解釋海鮮類其實要價不菲，「只要有魚，幾乎破百」、「自己要夾魚還嫌，常吃自助餐的人都知道魚是拉高價格的關鍵好嗎」、「魚比肉貴，200以上正常，你去市場買菜買看看魚就知道一條多貴了」、「海鮮進貨價通常都比較貴啦，而且不能放」。

爆廢公社 自助餐店

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