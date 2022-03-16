一圖曝高雄人地陪前十大景點 其中一個讓台南人「感覺被羞辱」

粉絲專頁《高雄點》近日貼出一張圖「高雄人當地陪都去哪？」列出前12大高雄在地人喜歡帶朋友去的地方，除了傳統景點外，還有丹丹、IKEA等逗趣答案，第七名「帶台南人去IKEA」更是引起網友熱烈討論，許多台南人只能大呼「感覺被羞辱但又無法反駁」。

該圖列出的景點，由前排序分別為 1.夢時代、漢神巨蛋 2.西子灣 3.去台南玩 4.鹽埕區、駁二 5.旗津 6.新崛江 7.帶台南人逛IKEA 8.爬柴山、壽山 9.瑞豐夜市 10.帶北部朋友吃丹丹 11.蓮池潭 12.佛光山、舊鐵橋、旗山。該粉專還搞笑附註「(朋友問我)我一律回熱死了不要來」

許多網友表示超有共鳴「駁二真的熱死了，早上十點的太陽，像正午豔陽」、「夏天戶外行程只能排4點過後」、「高雄只能晚上出來玩，但是夜生活好像也沒多好玩」、「直接帶去巨蛋或夢時代，結案」、「身為台南人看到第七點有一種備受屈辱的感覺」、「朋友要來我都回:你們不去台南嗎？」、「外地朋友說要來高雄，一律帶去台南或屏東」。