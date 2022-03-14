現在才領年終 他一開紅包吐血：給五倍券是什麼意思？

行政院去年十月發放振興五倍券，使用期限至今年四月底截止。春節結束已久，有網友近日才領到年終獎金，打開一看竟是「紙本五倍券」，且只有半個月的月薪，他傻眼表示「公司月營收3、400萬，拿到這種年終真的讓人吐血」。

有網友在臉書粉專靠北老闆/主管2.0發文表示，「今天領到年終，給千元紙本五倍券當年終獎金是什麼意思？紙本五倍券到4月底就不能用了，同產業年終都給一個月，這裡只給半個月還是給紙本五倍券」。

該網友說，「明明公司都有賺錢，每天都看得到營業額，月營收300到400萬、毛利7成的地方，拿到這種年終真的讓人吐血」。

其他網友留言「還有一個半月可以用不是嗎？以現在物價，消費不用半個月就沒了」、「拿來買黃金」、「去麥當勞點餐找開吧」、「有看到老闆的新車、新房嗎？那就是你的年終啊」、「各式的奇葩老闆都有啊」、「他就是看準妳拿完後即使幹譙也會繼續留下來」。